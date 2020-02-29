SON DAKİKA BİLGİSİ OLARAK ELİMİZE ULAŞAN BİLGİLERE GÖRE REJİME AİT BİR ÜSSÜN VURULDUĞU VE İÇİNDE 1 TÜMGENERAL, 2 TUĞGENERAL VE ÇOK SAYIDA RÜTBELİ VE REJİM ASKERİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ KARARGAHIN YERLE BİR EDİLDİĞİ BİLDİRİLDİ. SURİYE HAVADAN VE KARADAN YERLE BİR EDİLİYOR SURİYE HAVA SAVUNMA SİSTEMİNİ SİHALAR VURDU
SURİYE KARARGAHI VURULDU 1 TÜMGENERAL, 2 TUĞGENERAL VE ÇOK SAYIDA RÜTBELİ REJİM ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ
SON DAKİKA BİLGİSİ OLARAK ELİMİZE ULAŞAN BİLGİLERE GÖRE REJİME AİT BİR ÜSSÜN VURULDUĞU VE İÇİNDE 1 TÜMGENERAL, 2 TUĞGENERAL VE ÇOK SAYIDA RÜTBELİ VE REJİM ASKERİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ KARARGAHIN YERLE BİR EDİLDİĞİ BİLDİRİLDİ. SURİYE HAVADAN VE KARADAN YERLE BİR EDİLİYOR SURİYE HAVA SAVUNMA SİSTEMİNİ SİHALAR VURDU
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İDLİB’TE SABAH SAATLERİNDE GELEN 2 ASKERİMİZ DAHA ŞEHİT OLDUĞU HABERİ ARALIKSIZ DEVAM EDEN TSK HAVADAN VE KARADAN SURİYEYİ YERLE BİR ETMEYE DEVAM EDİYOR TOPLAM ŞEHİT SAYIMIZ 36 YA YÜKSELDİ.
2 gündür aralıksız olarak devam karşılıklı top atışları sonucunda toplamda 36 mehmetçiğimiz şehit olurken ,3000 civarında rejim unsuru etkisiz hale getirildi.
SİHALARIMIZ KARŞINDA SURİYEDE BULUNAN HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ ÇOK ETKİSİZ KALDI VE SİHALARIMIZ TARAFINDAN SURİYE DE BULUNAN ÇEŞİTLİ HAVA SAVUNMA SİSTEMİ VE S-300 LER VURULDU TÜRKİYE TÜM DÜNYADA SİHALARIN BU BAŞARISI KONUŞULMAYA BAŞLAMIŞKEN
SON DAKİKA BİLGİSİ OLARAK ELİMİZE ULAŞAN BİLGİLERE GÖRE REJİME AİT BİR ÜSSÜN VURULDUĞU VE İÇİNDE 1 TÜMGENERAL, 2 TUĞGENERAL VE ÇOK SAYIDA RÜTBELİ VE REJİM ASKERİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ KARARGAHIN YERLE BİR EDİLDİĞİ BİLDİRİLDİ.
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