Son Dakika : Van Başkale'de 4.7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi Son dakika | İran'da korkutan deprem: Van'da da hissedildi Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre Van'ın Başkale ilçesinin Kaşkol bölgesinde saat 21:02'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre ise İran'ın Khoy şehrinde 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Son Dakika : Van Başkale'de 4.7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Son Dakika : Van Başkale'de 4.7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

İran - Türkiye Sınırı Arasında 4.7 Büyüklüğünde #Deprem Meydana Geldi. (Van'dan Hissedildi) Valilik tarafından hemenb kriz masası oluşturuldu ve her ilçe köy yetkilileri kriz masasına rapor vermeye başladı herhangi bir yıkım veya can kaybı biligisi şuanan kadar açıklanmadı Detaylar Geldikçe sizle paylaşacağız

Yer: TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI Büyüklük: 3.5 Derinlik: 4.4 km Tarih: 16.02.2020 21:37:46

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre Van'ın Başkale ilçesinin Kaşkol bölgesinde saat 21:02'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre ise İran'ın Khoy şehrinde 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Detaylar Geliyor...