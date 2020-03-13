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SON DAKİKA: TÜRKİYE'DE 5. CORONA VİRÜS VAKASI BAKAN AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de toplam 5 beş koronavirüs vakasının olduğunu açıkladı. Twitter'da açıklama yapan Bakan Koca, "Dün sonuçlanan test, üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var. İlk hastamızın, tanı konur konmaz takibe alınan çevresindendir. Açıklanmasının ardından daha önce 2 vaka ile bağlantılı 3 kişinin daha test sonuçları pozitif çıktı, Virüsün olası yayılımını bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere başvurduk. Sorunun üstesinden birlikte geleceğiz" dedi.

Tüm Türkiye'den kesinlikle paniğe kapılmalarını sağlık bakanlığı tarafından yayınlanan korona virüsten korunma yöntemleri kapsamındaki kurallara uymalarını rica ediyoruz korkulacak hiç birşey yok sağlığınız için lütfen kurallara uyunuz.

Ayrıntılar geliyor..

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