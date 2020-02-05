Sabiha Gökçen Hava Limanında Uçak Pistten Çıkarak 3 Parçaya Bölündü, Son bir yılda 3 Pegasus uçağı pistten çıktı,
Son Dakika Sabiha Gökçen Hava Limanında Uçak Kazası
Sabiha Gökçen Hava Limanında Uçak Pistten Çıkarak 3 Parçaya Bölündü, Son bir yılda 3 Pegasus uçağı pistten çıktı,
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 19.40 itibariyle 52 yaralımızı ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk ettik. 112 Acil, 110 İtfaiye ve AFAD ekiplerimizce başlatılan tahliye çalışmalarımız devam ediyor. Gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistten çıkan uçak hepimizi korkuttu. Gelen bilgiye göre yaşamını kaybeden vatandaşımızın olmaması içimizi rahatlattı. Uçakta bulunan herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.
akşam saat 19,40 sırlarında pistten çıkan Pegasus hava yollarına ait uçaktan çıkarılan yolcular durumları gerçekten çok kötüydü ağızları burunları kan revan içinde olan yolcular hemen çevredeki en yakın hastanelere sevk edildi Yaşaanan bu kazada ihmal var mı yok mu araştırılmalıdır yolculardan ve vatandaşlardan gelen ilk tepkiğlerde ise bu Son bir yılda 3 Pegasus uçağı pistten çıktı bu neden oluyor araştırılmalıdır diye sitem etti
Bugün Sabiha Gökçen havalimanında kaza yapan uçağın İzmir-İstanbul seferine ilişkin radar ekran görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 17.23'te İzmir'den havalanan uçağın 56 dakikalık uçuş süresinin ardından saat 18.19'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na teker koyduğu görülüyor.
İki yıl önce yine -tam bu zamanlarda- Trabzon'da da aynısı olmuştu. Sabiha Gökçen'de de geçenlerde yine Pegasus pistten çıktı.
Ayrıca
Sabiha Gökçen Havalimanı için yeni hat başvurularının değerlendirilmemesi tartışma yarattı. Sektör temsilcileri kararın İstanbul Havalimanı’nda yoğunluğun artması için alındığını belirtirken, Sabiha Gökçen’de 2 yıl önce bitmesi gerek pistin teslim edilmemesi ise dikkat çekti.
Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.
Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
İlgili Galeriler