Son Dakika Sabiha Gökçen Hava Limanında Uçak Kazası

Sabiha Gökçen Hava Limanında Uçak Pistten Çıkarak 3 Parçaya Bölündü, Son bir yılda 3 Pegasus uçağı pistten çıktı,

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 19.40 itibariyle 52 yaralımızı ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk ettik. 112 Acil, 110 İtfaiye ve AFAD ekiplerimizce başlatılan tahliye çalışmalarımız devam ediyor. Gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistten çıkan uçak hepimizi korkuttu. Gelen bilgiye göre yaşamını kaybeden vatandaşımızın olmaması içimizi rahatlattı. Uçakta bulunan herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

akşam saat 19,40 sırlarında pistten çıkan Pegasus hava yollarına ait uçaktan çıkarılan yolcular durumları gerçekten çok kötüydü ağızları burunları kan revan içinde olan yolcular hemen çevredeki en yakın hastanelere sevk edildi Yaşaanan bu kazada ihmal var mı yok mu araştırılmalıdır yolculardan ve vatandaşlardan gelen ilk tepkiğlerde ise bu Son bir yılda 3 Pegasus uçağı pistten çıktı bu neden oluyor araştırılmalıdır diye sitem etti

Bugün Sabiha Gökçen havalimanında kaza yapan uçağın İzmir-İstanbul seferine ilişkin radar ekran görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 17.23'te İzmir'den havalanan uçağın 56 dakikalık uçuş süresinin ardından saat 18.19'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na teker koyduğu görülüyor.

İki yıl önce yine -tam bu zamanlarda- Trabzon'da da aynısı olmuştu. Sabiha Gökçen'de de geçenlerde yine Pegasus pistten çıktı.

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