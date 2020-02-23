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Son Dakika: Konya Derebucak'da 4.7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Son Dakika : Konya Derebucak'da 4.7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi Son dakika Konya da meydana gelen Deprem Çevre İllerden de hissedildi Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre Konya'nın Derebucak bölgesinde saat 01:02'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son Dakika: Konya Derebucak'da 4.7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
23 Şubat 2020 Pazar 02:57

Son Dakika : Konya Derebucak'da 4.7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

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Kandilli Rasathanesinden yapılan açıklamaya göre Konyanın DEREBUCAK bölgesinde 23 Şubat 2020 saat 01:26:39 'da 4.5  şiddetinde yaklaşık 5.0 km derinlikte meydana geldini açıklamasın yapan yetkililer deprem şiddetini güncelleyerek 4.7 şiddetinde bir depremin meydana geldiğini bildirdi Deprem sarsıntısı çevre illerde paniğe yol açtı. 

Şuana kadar yapılan açıklamalara göre depremde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmağı yönünde oldu detaylar geldikçe Sizleri Bilgilendirmeye devam edeceğiz.

KIZILAY TARAFINDAN YAPILAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Konya'nın Derebucak ilçesinde meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası gelişmeler bölgedeki Kızılay ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir.

Ayrıntılar Geliyor...

Rabbim ülkemizi daha büyük afetlerden korusun

Sosyal medyadan gelen ilk bilgiler ise şöyle oldu :

Konya'da 4.5 #deprem olmuş millet risk haritası atıp hani fay yoktu diyor. Fay bunlae arkadaşlar. Beyazlar ölü diğerleri diri Konya'da deprem olmaz diye bişey yok,Türkiye'nin en güvenli yeridir ama. 4.5 ora için max gibi bişey ciddi bir depremin olacağını sanmam, no expert.

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- Deprem konusunda güvenli dediğimiz Konya'da 4.5 büyüklüğünde deprem oluyor. 2020 tam gaz devam ediyor.

- konya da 4.5 şiddetinde #deprem olmuş. bu şehirde 4 yıl kaldım ve hiç deprem olayına denk gelmemiştim. konya da dahi deprem oluyorsa kıyamete olan inancınızı gözden geçirin derim.. geçmiş olsun

- Konya'da 4.5 büyüklüğünde deprem oldu ama olan yer Konya merkez değil. Aktif fay haritasında görülen mevcut bir fay üzerinde meydana geldi deprem. Yine bilime taş atan "hani fay yoktu" diyen tipler türemiş. Bu arada Konya yüzölçümü 41.000 km²

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #KONYA 4.7 #DEREBUCAK #konya #konya deprem #konya derebucak deprem #konya 4.5 deprem
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