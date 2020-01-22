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Manisa'da Deprem Son Dakika

22 ocak 2020 Manisa'da meydana gelen deprem İstanbul ve Bursa'dan da hissedildi.

Manisa'da Deprem Son Dakika
22 Ocak 2020 Çarşamba 23:30

Manisa'da Deprem Son Dakika

Manisa'da meydana gelen deprem İstanbul ve Bursa'dan da hissedildi.

Manisa'da deprem

Gün boyu ard arda depremler meydana gelen Merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesi olan 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) web sayfasında son dakika olarak yer alan deprem bilgilerine dayanarak, Akhisar ilçesinde saat 22.22'de 5,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

6,98 kilometre yeryüzü derinliğinde gerçekleşen deprem İzmir, Manisa, Aydın ve Denizli'nin -yanı sıra İstanbul, Yalova ve Bursa'da da hissedildi.

Yıkılan bir bina haberi gelmediği açıklaması yapan Akhisar Belediye Başkanı Dutlulu, "Şehir merkezinde ciddi sıkıntı yok, yıkılmış bina haberi de gelmedi. Musalar köyüne ulaşmaya çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

Manisa Valisi Ahmet Deniz ise, "Çeltikçi Mahallesi'nde birkaç evin yıkıldığı bilgisi var, yaralı yok" dedi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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