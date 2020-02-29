Konya ve Diyarbakır'da Çok Sayıda F-16 Savaş Uçağı Havalandı Suriye Ateş Altına Alındı

Suriye'de Esad rejimi askerlerimize yönelik hava saldırısı düzenledi.

Çok sayıda askerimizin şehit olduğuna dair haberlerin gelmesi ve son olarak 28 şubat tarihinde Esad rejim güçleri tarafından yapılan topçu atışında 1 askerimizin daha şehit olması büyük operasyonu başlattı, ve Türkiye harekete geçti.

Konya ve Diyarbakır'dan havalanan F 16 savaş uçakları Suriye'de belirlenen noktaları ağır bombardıman altına aldı.

HEDEFTE ESAD VAR

Esad rejimine yönelik başlatılan büyük operasyonda bölgeden gelen ilk bilgilere göre mehmetçik tarafından Şam ve Halep in Yoğun bombardıman altına alındığı ve Esad'ın sarayının Önüne Bombaların yağdığı bildirildi. Esad ın ağır yaralandığı yönünde sosyal medya bazı kişiler paylaşsada şuana kadar henüz kesin bir açıklama yapılmamıştır.

Detaylar geldikçe Ayrıntılı bir şekilde sizleri en doğru bilgiler ile bilgilendireceğiz