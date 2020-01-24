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Kayseri TALAS'ta Deprem Son Dakika

Kayseri talas ilçesinde ve incesu ilçesinde deprem meydana geldi Elazığ sivrice de meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremde fay hattının uzunluğu 608 kilometre uzunluğunda ve kayserinin Talas ve İncesu ilçelerinden de geçtiği öğrenildi. Halk Sokakta

Kayseri TALAS'ta Deprem Son Dakika
24 Ocak 2020 Cuma 21:08

Kayseri Talas'ta Deprem Son Dakika

Kayseri talas ilçesinde ve incesu ilçesinde deprem meydana geldi Elazığ sivrice de meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremde fay hattının uzunluğu 608 kilometre uzunluğunda ve kayserinin Talas ve İncesu ilçelerinden de geçtiği öğrenildi. Halk Sokakta

Elazığ'da 6.8 şiddetinde deprem meydana geldi

AFAD verilerine göre, merkez üssü Elazığ Sivrice olan 6.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi.

608 KM uzulunluğundaki fay hattından kayseri TALAS VE incesu ilçesinde de aynı fay hattı üzerinde olması sebebiyle hissedilen depremde şuan ayrıntı yok ayrıntılar geldikçe paylaşacağız

Ayrıntılar gelecek..


Kaynak: Kamu Saati Özel
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