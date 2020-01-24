Kayseri talas ilçesinde ve incesu ilçesinde deprem meydana geldi Elazığ sivrice de meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremde fay hattının uzunluğu 608 kilometre uzunluğunda ve kayserinin Talas ve İncesu ilçelerinden de geçtiği öğrenildi. Halk Sokakta

Kayseri Talas'ta Deprem Son Dakika

Kayseri talas ilçesinde ve incesu ilçesinde deprem meydana geldi Elazığ sivrice de meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremde fay hattının uzunluğu 608 kilometre uzunluğunda ve kayserinin Talas ve İncesu ilçelerinden de geçtiği öğrenildi. Halk Sokakta