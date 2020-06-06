İdlib'de 1 asker şehit oldu

İdlib'de zırhlı ambulansa saldırı sonucu 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz de yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'de barış ve huzur ortamının sağlanması için çalışmalar sürerken, kahreden haber geldi.

Bölgede Mehmetçik'e kalleş bir saldırı düzenlendi.

1 ASKERİMİZ ŞEHİT, 2 ASKERİMİZ YARALI

Milli Savunma Bakanlığı, zırhlı ambulansa yapılan saldırıda 1 askerimizin şehit olduğunu, 2 askerimizin yaralandığını bildirdi.

Şehidin, Piyade Uzman Onbaşı Ercan Zengin olduğu belirtildi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İdlib'de 5 Haziran'da zırhlı ambulans aracına yapılan saldırı neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler ateş destek vasıtalarımızla derhal ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz."