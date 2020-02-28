Hükümet sözcüsü Ömer Çelik'ten Suriye Savaşı Açıklaması Son Dakika f 16 savaş uçağı vuruldu mu?, Türkiye Suriye'ye Savaş İlanı Resmen Vurmaya Başladık Genelkurmay Başkanlığından Açıklama, Acil Kod İle Bütün türk silahlı kuvvetleri Görev başında 28 şubat F16lar havalandı ve suriyede hava savunma sistemleri etkisiz hale gtiriliyor, Çok sayıda şehidimiz var son açıklanan şehit sayısı kaç Detaylar haberde

Hükümet sözcüsü Ömer Çelik'ten Suriye Savaşı Açıklaması Son Dakika

Hükümet sözcüsü Ömer Çelik'ten Suriye Savaşı Açıklaması Son Dakika f 16 savaş uçağı vuruldu mu?, Türkiye Suriye'ye Savaş İlanı Resmen Vurmaya Başladık Genelkurmay Başkanlığından Açıklama, Acil Kod İle Bütün türk silahlı kuvvetleri Görev başında 28 şubat F16lar havalandı ve suriyede hava savunma sistemleri etkisiz hale gtiriliyor, Çok sayıda şehidimiz var son açıklanan şehit sayısı kaç Detaylar haberde

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Ak parti hükümet sözcüsü Ömer Çelik'ten Suriye Savaşı Açıklaması

Orada insanların kalp edilmesinin önüne geçmek için 4'ü de büyük bir genç dalgasına önlemek için Türkiye Cumhuriyeti orada askerlerin göstermektedir yani Soçi mutabakatı Astana süreci bütün bu savaşlarda Türkiye basketbol oynadı siyasi çözüme Ulaşılması için ama gelinen noktada yanında cesaretlendirmek ile rejimi alçakça saldırıları devam ediyor Birlikte görev yapan askerlerimize gözlem noktaları kuşatarak büyük zorluklar gerçekleştirmişlerdir odana gereken cevap vermişti şimdi daha büyük bir saldırı gerçekleşti şehitlerimiz var Allah rahmet eylesin yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz fakat şunu bilmemiz gerekir ki bu karşılaştığımız Sen olay devletimizin Buna da git diyor terörle mücadelenin milli güvenliğimizi sağlamak için ortaya koyduğumuz bu mücadelenin Ne kadar doğru bir mücadele verdiğimizi ihtiyaçlarına dönük nasıl mücadele verdiğini göstermektedir fakat bundan sonra da devam edecektir milletimizin başı sağ olsun Fakat aynı zamanda da şunu söylüyoruz hiçbir şekilde bu saldırıyı yapanların yanına Bu saldırırken kalmamıştır kalmayacaksın Hem bu saldırıyı yapan Kalleşler hem de onun cesaretlendiren ler onun karşılığını ödediler ve ödemeye devam ediyorlar