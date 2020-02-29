Çok Ağır Kayıplar Veren Rejim İdlib'de Yine Saldırdı 1 Askerimiz Daha Şehit Oldu, Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de 1 askerimizin şehit düştüğünü 2 askerimizin yaralandığını açıkladı, Rusya tarafından desteklenen rejim unsurları, Türk askerine yönelik saldırı düzenledi.

Çok Ağır Kayıplar Veren Rejim İdlib'de Yine Saldırdı 1 Askerimiz Daha Şehit Oldu Çok Ağır Kayıplar Veren Rejim İdlib'de Yine Saldırdı 1 Askerimiz Daha Şehit Oldu, Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de 1 askerimizin şehit düştüğünü 2 askerimizin yaralandığını açıkladı, Rusya tarafından desteklenen rejim unsurları, Türk askerine yönelik saldırı düzenledi.

Rusya tarafından desteklenen rejim unsurları, Türk askerine yönelik saldırı düzenledi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklaması, Rejim tarafından düzenlenen topçu saldırısında 1 askerimizin şehit olduğunu 2 askerimizin ise yaralandığını açıkladı. Şehit Sayımız malesef 34 e yükseldi Milletimizin Başı Sağolsun

İçimiz yanıyor parçalanıyor Yarabbi sen ordumuzun yardımcısı ol Güç Kuvvet ver.

Milli savunma bakanlığı açıklmasına şöyle devam etti ;

Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız!

Bölgedeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; ateş altına alınan rejim hedeflerinden 8 tank, 4 zırhlı muharebe aracı, 5 obüs ve 2 çok namlulu roketatarın imha edildiği, 56 Rejim unsurunun da etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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