YSK partileri açıkladı: Cem Uzan'ın paylaşımı dikkat çekti!

YSK seçime girebilecek partileri açıkladı. Babacan ve Davutoğlu listede yok. Cem Uzan’ın paylaşımı dikkat çekti

Yüksek Seçim Kurulu seçime girme yeterliliğine sahip olan partileri açıkladı. Listede AKP’den ayrılan Ahmet Davutoğlu’nun kurduğu Gelecek Partisi ile Ali Babacan’ın kurduğu DEVA Partisi yer almadı. Genç Parti kurucusu Cem Uzan ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “YSK resmen açıkladı. Genç Parti seçimlere giriyor” ifadelerini kullandı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 17 partinin seçime girme yeterliliğine sahip olduğuna karar verdi. Listede DEVA ve Gelecek Partisi yer almadı.

YSK kararına göre seçime girme yeterliliğine sahip partiler şu şekilde:

İYİ Parti, AK Parti, Anavatan Partisi, BTP, BBP, CHP, DP, DSP, Genç Parti, HDP, Hürdava Partisi, MHP, MYP, Saadet Partisi, TKP, Vatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi.

EN AZ 6 AY ÖNE TEŞKİLAT KURUP KONGRE YAPMALARI GEREKİYOR

AK Parti'den ayrılan Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi'nin Mayıs ayında, DEVA Partisi'nin ise Haziran ayında yeterliliğe sahip olması bekleniyor.Siyasi Partiler Yasası'nın 36. maddesine göre, bir siyasi partinin seçime katılabilmesi için, "İllerin en az yarısında (41 il) seçim gününden en az 6 ay önce teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olması veya TBMM'de grubunun (en az 20 milletvekili) bulunması" gerekiyor.

“GENÇ PARTİ SEÇİMLERE GİRİYOR”

Diğer taraftan Genç Parti’nin Kurucu Başkanı Cem Uzan da YSK’nın açıklamasının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.Uzan paylaşımına, “YSK resmen açıkladı. Genç Parti seçimlere giriyor” notunu düştü.