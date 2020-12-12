YENİDEN REFAH PARTİSİ GENEL BAŞKANI FATİH ERBAKAN, “ASGARİ ÜCRETE EN AZ YÜZDE 50 ZAM YAPILMALI”

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan yaptığı açıklamada 2021 yılı için belirlenecek olan asgari ücretin en az 3.500 tl düzeyinde olması gerektiğini belirtti.

Başkan Fatih Erbakan “Bilindiği üzere asgari ücret tespit komisyonu 2021 yılı için asgari ücreti belirlemek üzere çalışmalarına başladı ve ay sonuna kadar çalışmalarını yapıp yeni asgari ücreti belirleyecek.

Şuanda Türkiye’de asgari ücret net 2.324 Türk lirası düzeyindedir ve bu rakam 4 kişilik bir aile için açlık sınırının dahi atındadır. Bu gelirle milyonlarca asgari ücretlimizin kimseye muhtaç olmadan temel ihtiyaçlarını karşılaması, çoluk çocuğunun sağlıklı beslenmesini dahi sağlayabilmesi mümkün değildir.

Dolar kurundaki artış nedeniyle asgari ücret 300 doların altına inmiştir yani 4 çocuklu 5 kişilik bir aile için kişi başına günlük gelir 2 doların altına düşmüştür. Bu seviye neredeyse açlıkla boğuşan Afrika ülkelerinin seviyesidir. Her zaman söylediğimiz gibi bu aziz millet bu tabloyu hak etmiyor” dedi.

Konuşmasına devam eden Erbakan “Gerçek enflasyonun %30’lar seviyesine geldiği ülkemizde 2021 yılı için asgari ücrete yapılacak olan zam oranının %30’un altında olması halinde bunun matematiksel olarak artış sayılamayacağı açık bir şekilde ortadadır. İşte bu sebeple Yeniden Refah Partisi olarak asgari ücrete en az %50 zam yapılması ve asgari ücretin en az 3.500 lira seviyesine getirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz” ifadelerini kullandı.