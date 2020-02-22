Yeni 'Torba Yasa' Emekilere Çalışanlara Ve Kendi işinin Patronlrına Ne getiriyor?

Yeni 'Torba Yasa' Emekilere Çalışanlara Ve Kendi işinin Patronlrına Ne getiriyor?

Vazife ve harp malulleri şahıslara devletten maaş



Emekli Sandığı Kanunu ve 2330 sayılı Kanun kapsamında görevli olan Vazife ve Harp Malulleri genel şartlarla emekli olmak dışında yaş şartına bakılmaksızın çok kolay emekli olmaları na imkan sağlanmıştır. Buna göre çalışmaları sürdüren en az 20 yıllık sigortalılık zamanı ve 5000 gün prim ödenmiş olması şartıyla ikinci bir aylık bağlanma imkânı sağlanmaktadır . Ayrıca daha önce prim ödemeleri hatalı hesaplanıp emekli maaşları bitirilen malullerin mağduriyetlerinin de bu Torba Yasa ile giderilmesi mümkün olacaktır.



İşverenlerin hepsine asgari ücret desteği sağlanacak



2019 senesinde 500 ve üzeri şahıs sigortalı olarak çalıştırılan iş yerleri için 101 TL, 500 kşi ve daha az şahıs sigortalı çalıştıran kurumlara ise 150 TL olan asgari ücret desteği, 01/01/2020-tarihinde başlkatılacak 31/12/2020 tarihine kadar sürecektir .Bu kanun kapsamında bir ayırım söz konusu değildir

Mesleki yeterlilik belge ücretleri 2021 yılına kadar karşılanaca

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