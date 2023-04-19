Nisan Personel
Nisan Personel
0
0
STAJYER
STAJYER
0
MEMUR DERECE
MEMUR DERECE
0
Sandık Görevlisi
Sandık Görevlisi
0
malulen emeklilik
malulen emeklilik
0
Askerlik ve doğum borçlanması 2023
Askerlik ve doğum borçlanması 2023
0
Eyt ikramiye
Eyt ikramiye
0
EYTSORGU
EYTSORGU
0
Rapor parası
Rapor parası
0
EYT Başvuru Ekranı
EYT Başvuru Ekranı
0
çalışan
çalışan
0

Yağmur altında konuşan Akşener, atılan sloganlara böyle karşılık verdi: Bedava olmaz

Yağmur altında konuşan Akşener, atılan sloganlara böyle karşılık verdi: Bedava olmaz

Yağmur altında konuşan Akşener, atılan sloganlara böyle karşılık verdi: Bedava olmaz
Admin
Admin
19 Nisan 2023 Çarşamba 19:18

Partisinin Sinop mitinginde vatandaşlara hitap eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, alandakilerin "Başbakan Meral" sloganlarına "Bedava olmaz. Oy vereceksiniz" karşılığını verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABB Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Sinop İskele Meydanı'nda vatandaşlarla buluştu.

Akşener daha sonra yağan yağmura aldırış etmeden yağmurluk giyerek bir konuşma gerçekleştirdi. İYİ Parti lideri bu sırada vatandaşların "Başbakan Meral" sloganlarına ise

"Bedava olmaz. Oy vereceksiniz" ifadeleri ile yanıt verdi.

Akşener'in konuşmasından satır başları:

"İYİ Parti kazanacak Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olacak. Emekli maaşı asgari ücret kadar olmalıydı. Biz o aradaki farkı düzelteceğiz. Atanamayan 100 bin kişiyi atayacağız. Kadrosuz kalanları kadrosunu vereceğiz. 2020 yılında soru çalınarak mağdur olmuş KPSS'lilerin mağduriyetini gidereceğiz. Sinop mutlu şehir olacak. Ucube sistemi birlikte değiştireceğiz. Harami düzeni birlikte değiştireceğiz.

Biliyorsunuz masadan ayrıldım. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu geldi. İki güzel insan ikisi de cumhurbaşkanı yardımcılığına getirdik. 'Sizi o masaya kim oturttu tekrar' diye sordular. Beni jet hızıyla Mansur Yavaş oturttu.

5 maaşlı danışman olmayacak 10 maaşlı danışman olmayacak. 16 milyar lira AK Partili 3 müteahhide verildi. O parayla kaç çocuk okutulurdu. Bu harami düzeni değiştireceğiz. Gençler sandığa mutlaka gideceksiniz."

İzmir Milletvekili Özcan Purçu, CHP'den istifa etti: Aday listesine bir tane bile Roman kökenli aday koymadınız
İzmir Milletvekili Özcan Purçu, CHP'den istifa etti: Aday listesine bir tane bile Roman kökenli aday koymadınız
0
Selahattin Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Sen bunları yap ben hapiste kalacağım söz
Selahattin Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Sen bunları yap ben hapiste kalacağım söz
0
Erkan Baş'a "Tito artığı" diyen Destici'den geri adım: Özür dilemekten çekinmem
Erkan Baş'a "Tito artığı" diyen Destici'den geri adım: Özür dilemekten çekinmem
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.