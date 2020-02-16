Tekrar Darbe Girişimi mi Olacak ?

Türkiye'yi Yeni Bir Darbe Girişimi mi Bekliyor ?

Yaşanma olaslığı taşıyan bir darbe girişimi sırasında herkesin meydanlarda yer alacağını aktardı Cumhurbaşkanı son dönemde şu anda konuşulan bütün olayların gerçek te Enver Altaylı'nın iddianamesinin ortaya çıkmasının ardından gündemde olduğuna nokta koydu "İddianameler , Türkiye'de bitmiş ya da eski vesayetçileri biraz heyecanlandırmış olabilir . Başbuğ'un o çarpıcı sözlerinde hem de Kılıçdaroğlu'nun sözlerinde . Bu açıklama neticesinde FETÖ'nün ayağına yıllardır vatanını hançerleyen bir varlığa kadar erişim göstermiş olabilir işte o nankör insan mahlukatları onları paniklemiş görüyor musunuz? bu saatten sonra darbeye niyetlenecek insanlar hala var mıdır?" şeklinde bir soru yöneltti?

DARBE GİRİŞİMİ YENİDEN YAPILDIĞINDA...

Erdoğan'ın bu soruya yanıtı şu şekilde yapılmıştır "Bu hainler, özellikle 15 Temmuz'da zaten gerekli cevaba ulaştılar. Ve milletimiz de bu konularda artık çok ciddi bir deneyimi şu anda kazanmış vaziyette . Yani böyle bir şey olduğu anda artık milletimiz, 'Kapıdan dışarı çıkalım mı, çıkmayalım mı?' diye düşünmez . Elinde neyi var, neyi yok, herkes meydanlara indirir . Bunun en güzel cevabını 15 Temmuz'da ispatlandı. Bundan sonra da ben milletimin aynı şekilde karşılık vereceğine olan imanım kesinlikle tamdır. Darbe girişimi olduğu anda bizde meydanlarda yer aldık fakat Bay Kemal otankların içerisinden ayrıldı

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