Terörist Saklayan HDP'li Vekil Hakkında Şok Karar !

Terörist Saklayan HDP'li Vekil Hakkında Şok Karar !

TERÖRİSTİ EVİNDE SAKLADI BESLEDİ!!

HDP'li Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın Van da bulunan ikamet adresinde gizlediği ve terör örgütüne eleman temin ettiği anlaşılmıştır. Oterörüst Y.D. gözaltında tutulmuştur.

Terör örgütüne eleman temin ettiği HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç hakkında soruşturma başlatıldı.

Terörist Y.D'nin HDP milletvekili Sarısaç'ın da yer aldığı araçtan apar topar indirilerek gözaltına alındığı anlar, MOBESE kameralarınca kayıt altında tutulmuştur .

Kamuoyununa göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığı içerisinde , HDP Van Milletvekili Sarısaç ile ilgili , "terör örgütüne yardım ve yataklık ve terörle mücadele hükmünün 6 nolu maddesine karşı çıkmak ve kamu görevlisine işinden dolayı alenen hakaret " suçlarından kaynaklı göz altına alınmıştır .

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