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Temel Karamollaoğlu CHP ile neden ittifak olduklarını Anlattı

Temel Karamollaoğlu CHP ile neden ittifak olduklarını Anlattı Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, CHP ile sistemi değiştirebilmek adına ittifak yaptıklarını söyledi. sistem değişikliği için CHP İle Berberiz dedi

Temel Karamollaoğlu CHP ile neden ittifak olduklarını Anlattı
05 Aralık 2020 Cumartesi 15:26

Temel Karamollaoğlu CHP ile neden ittifak olduklarını Anlattı

Temel Karamollaoğlu CHP ile neden ittifak olduklarını Anlattı  Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, CHP ile sistemi değiştirebilmek adına ittifak yaptıklarını söyledi.
sistem değişikliği için CHP İle Berberiz dedi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Özlem Gürses ile 20. Saat programına konuk oldu.

Programda gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Karamollaoğlu, Özlem Gürses'in de sorularını yanıtladı.

Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu, MHP ile Vatan Partisi’nin yan yana gelmesini tuhaf karşıladığını ifade edince Özlem Gürses “Sizin için de, CHP’nin, DEVA Partisi’nin bir araya gelmesi için aynısını diyorlar. Buna ne diyorsunuz?” sorusunu yöneltti.

SİSTEMİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN CHP İLE BERABERİZ

Karamollaoğlu, “Biz şu anda ülkeyi yönetmek için bir ittifakın içine girmedik. Biz, sistemin değiştirmesi gerektiği için bir araya geldik. Sonra seçmenin karşısına çıkarız, seçmenin teveccühüne göre koalisyonlar veya ittifaklar gerçekleştirebiliriz. O ikinci merhalede gerçekleşecek olan bir husus” diye yanıt verdi

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