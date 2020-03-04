TBMM’de yumruklu kavga! Yaralı Vekiller Var !

TBMM’de yumruklu kavga! Yaralı Vekiller Var !

4Mart tarihi bugun ögle saatleri gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gündemi değerlendirme adına oturum yapıldı. Bugün Meclis’te yaşanan İdlib oturumda tansiyon çıkınca fazla sayıda AK Parti ve CHP’li milletvekilleri birbirine girdi birden ortalık karıştı hararetlendi taniyon tırmandı. AK Parti ile CHP cephesinde çok şiddetli kavga birden meydana geldi . Milletvekilleri birbirlerine girdi. Gerginlik sürüyor ediyor. Bazı milletvekilleri kavga edenleri ayırmaya çalışsa da ne yazık ki işe yaramadı . Meclis'te tansiyon saatler öncesinde artmıştı , sonrasından CHP'li Engin Özkoç'un Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmesi kavgayı fişşekledi kavga daha çok alevlendi. Engin Özkoç kürsüye çıkınca da vekiller Özkoç'a tepki gösterdiler öyle ki bu tepki baya büyük tü. vekillerin çogu yara aldı

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımıza has çirkin davranışlar savuran CHP'nin Grup Başkanvekili eğer akli melekelerini kaybetmemiş ise açık bir ihanet sularındadır . Adalet ve hukuk düzeni önünde hesaba çekileceklerdir." diye ifade etti .

Kurtulmuş, bugün yaşanan çirkin olaylar karşın sosyal medya hesabı üzerinden CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un sözlerine karşı şu bilgileri aktardı :

"Türkiye güçlü iradesi ile varoluş mücadelesi için çaba sarf ettiği şu mühim günlerde seçilmiş Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımıza karşı hakaretler çirkin haller eden CHP'nin Grup Başkanvekili eğer akli dengesini yitirmemiş ise açık bir hıyanet durumundadır ''dedi

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