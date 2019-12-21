Şok Gelişme Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal İstanbul'a Nokta Koydu! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul'un İnşaasına Başlıyoruz.. Kanal İstanbul Projesi Kanal istanbul inşaası Kanal İstanbul Nereden Geçiyor?Kanal İstanbul Neresi? Kanal İstanbul Nedir? Çılgın Proje Detaylar Haberimizde..

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul'un İnşaasına Başlıyoruz

Şok Gelişme Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal İstanbul'a Nokta Koydu! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul'un İnşaasına Başlıyoruz.. Kanal İstanbul Projesi Kanal istanbul inşaası Kanal İstanbul Nereden Geçiyor?Kanal İstanbul Neresi? Kanal İstanbul Nedir? Çılgın Proje

Kanal İstanbul'un merakla beklenen güzergahı açıklandı. Çılgın Proje olarak da bilinen Kanal İstanbul'un uzun zamandır gündemde olan güzergah alternatifleri ile ilgili tartışmalara son noktayı Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan koydu. Bakan Arslan Kanal İstanbul'un güzergahının Küçükçekmece, Sazlıdere, Durusu arasındaki 45 km'de hayata geçirileceğini belirtildi.Kanal İstanbul'un güzergahının Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu koridoru olarak seçildiği duyuruldu

Erdoğan İstanbul Kongre Merkezi'nde Hizmet İhracatçıları Buluşması ve 2018 Yılı HİB Ödül Töreni'nde Kanal İstanbul Projesi hakkında da şunlara değindi;

MÜTEAHHİTLERİNE SESLENEREK

Erdoğan, Kanal İstanbul'la ilgili şunları aktardı: "Ana muhalefetin başındaki zat 'Kanal İstanbul'u yapamayacaksınız' diyor. Ya biz yapacağız, sen ne yaparsan yap biz bunu yapacağız. Bir taraftan da müteahhitleri tehdit ediyor; 'hangi müteahhit bu işin içine girerse bilsin ki; parayı biz geliyoruz, bu parayı da alamayacaklar' diyor. Bir defa devletin ne olduğundan bihaber olan bir zat. Sen gelemeyeceksin zaten o ayrı konu da. Devletlerde devamlılık esastır. Müteahhitlere şunu hatırlatmak istiyorum; bu ülkede nasıl bir siyasetçi var bunu bilincinde olun.

İHALE 1 OCAK 2020 TARİHİ İLE BAŞLIYOR

Biz inşallah önümüzdeki haftalarda ihaleyi yapıyoruz, Kanal İstanbul için çalışmaya başlıyoruz. Bu konudaki çalışma sürecimiz çalışması bir haftalık, bir aylık, bir yıllık değil. Bu belediye başkanlığımın sonlarına doğru atılmış bir adımdır. Biz bu adımı hayata geçirerek bir ilki yapacağız. Dünyada nasıl Süveyş, Cebelitarık varsa bizde de Kanal İstanbul olacak."

DEPREM BİLGİ BİRİKİMİNE GÖRE EN GÜVENLİ GÜZERGAH BELİRLENDİ

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan ;tespit ettiğimiz alternatif bir düzen ve istikamet üzerinde çalışmalara başlayacağız. Yeraltı su modelleme çalışmalarının da yanı sıra sayısal modelleme çalışmaları da sürmektedir. Deprem tehlikesi sonuçları 2475 yıllık ortalama yenileme zamanına bağlı kalarak çalışılmış olup Deprem bilgi birikimine göre bu güzergah uygun görülmüş inşaasına başlanacaktır.

Kanal İstanbul Projesi Kapsamında olabilecek depremlerin olası alanları ve büyüklüklerine göre modellemeler yapılmış olduğunu,Rüzgar verileri ile modelleme çalışmaları yapılmıştır.

Dalgaların seviyesini de en olumsuz senaryolara göre düzenledik 10 bin metre sondaja ilave olarak 7 bin metre daha sondaj ekleyerek toplam 17 bin metre sondaj 2017 sonunda tamamlanmış, göl ve deniz tabanından çıkacak kazı malzemeleri, dolguda kullanılması dahil tüm hususlar değerlendirmiştir.