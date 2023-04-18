Selahattin Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Sen bunları yap ben hapiste kalacağım söz

Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medyadan yeni bir paylaşım daha yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Demirtaş, "Sen doları 5 TL, soğanı, ekmeği 1 TL, eti 50 TL, enflasyonu yüzde 2 yap; sana söz, ben kendimi hapiste tutacağım" dedi.