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Selahattin Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Sen bunları yap ben hapiste kalacağım söz

Selahattin Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Sen bunları yap ben hapiste kalacağım söz

Selahattin Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Sen bunları yap ben hapiste kalacağım söz
Admin
Admin
18 Nisan 2023 Salı 22:00

Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medyadan yeni bir paylaşım daha yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Demirtaş, "Sen doları 5 TL, soğanı, ekmeği 1 TL, eti 50 TL, enflasyonu yüzde 2 yap; sana söz, ben kendimi hapiste tutacağım" dedi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nden avukatları aracılığıyla, Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SESLENDİ

Dikkat çeken bir tweet atan Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Demirtaş, "21 yıldır iktidarda olan Erdoğan'ın Türkiye'ye vaadi: 'Selo'yu hapiste tutacağım.' Sen doları 5 TL, soğanı, ekmeği 1 TL, eti 50 TL, enflasyonu yüzde 2 yap; sana söz, ben kendimi hapiste tutacağım" dedi.

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