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Rümeysa Kadak'tan CHP'ye tecavüz sessizliği tepkisi

Rümeysa Kadak'tan CHP'ye tecavüz sessizliği tepkisi Meclis'in en genç milletvekili olan AK Partili Rümeysa Kadak, taciz ve tecavüz vakalarına sessiz kalan CHP'ye sert sözlerle yüklendi.

Rümeysa Kadak'tan CHP'ye tecavüz sessizliği tepkisi
14 Aralık 2020 Pazartesi 16:29

 Rümeysa Kadak'tan CHP'ye tecavüz sessizliği tepkisi


Meclis'in en genç milletvekili olan AK Partili Rümeysa Kadak, taciz ve tecavüz vakalarına sessiz kalan CHP'ye sert sözlerle yüklendi.

CHP'nin farklı il ve ilçe örgütlerinde yaşanan taciz ve tecavüz vakalarının patlak vermesi, kamuoyunun gündemine oturdu.

CHP yönetimi tarafından üzeri kapatılmak istenen skandallar Meclis'te de tartışma konularından biri oldu.

CHP'nin tecavüz vakaları karşısındaki sessizliğini tutanaklara geçiren milletvekili, Meclis'in en genç milletvekili olan AK Partili Rümeysa Kadak oldu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, şunları söyledi;

"Gençlerin mutsuz olduğu noktasıydı.. Bu noktada ben de araştırmanın sonuçlarınden memnun değilim. Ben de bu konuda çalışmalar yapıyorum. Sosyal hayat, eğitim ve istihdam alanlarında... Fakat açıkcası, madem bu konuda bu kadar dertlisiniz..

Rümeysa Kadak tan CHP ye tecavüz sessizliği tepkisi #1

İLÇE BİNALARINIZDAKİ TACİZLER...

O zaman hazır buradayken sizden birkaç söz isteyeceğim. Mesela gençler bugün tacize uğrarken ilçe binalarınızda, mesela vekiliniz buraya gelip 'evet oldu, yine olacak' derseniz siz bu gençlerin mutlu olmasını bekleyemezsiniz. Ya da çocuklar ölürken, Yasin'ler yanarken, Aybüke öğretmen artık aramızda yokken, bu gençlerin mutlu olmasını bekleyemezsiniz.

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