Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesine bir yorum da İYİ Parti'den: Kılıçdaroğlu'na yarayacak

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesiyle ilgili bir yorum da İYİ Parti'den geldi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, katıldığı canlı yayında "Bu kararın Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir adım daha seçimlerde netice alabilmesi yönünde bir katkı yapacağı kanaatindeyim" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, hakkında çıkan kaset iddialarının ardından bomba bir kararla bugün adaylıktan çekildiğini duyurdu. Söz konusu paylaşımların montaj olduğunu söyleyen İnce, "Son 45 günde gördüklerimi 45 senede görmedim." dedi.

"T.C. DEVLETİ BENİM İTİBARIMI KORUYAMAMIŞTIR"

İnce sözlerine şöyle devam etti: "Sahte dekontlar, olmayan bacanaklar, olmayan görüntüler, fotoğraflar... Muhalif olmak için bunu paylaşanlar da var. Benim böyle bir görüntüm, ses kaydım yok. Özel hayatın gizliliği falan değil bu, iftira. Gerçek değil bu. T.C. Devleti benim itibarımı koruyamamıştır. Adaylıktan çekiliyorum. Bunu memleketim için yapıyorum. Türkiye'ye üçüncü bir seçenek önerdim. Bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık. Bahaneleri kalmasın"

ERDOĞAN: KEŞKE SONUNA KADAR DEVAM ETSEYDİ

İnce'nin adaylıktan çekilmesi siyaset gündemini de hareketlendirdi. Konu hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adaylardan bir tanesi ne yapmış adaylıktan çekilmiş. Doğrusu üzüldüm keşke bu yarış sonuna kadar böyle devam etseydi. Acaba ne oldu da çekildi? Biz diğerleriyle yola devam ediyoruz önemli olan benim milletimin vereceği karar." dedi.

KILIÇDAROĞLU: İNCE'Yİ TÜRKİYE'NİN SOFRASINA BEKLİYORUZ

Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu da kararın ardından İnce'ye çağrı yaptı. Kılıçdaroğlu, "Benim çağrım hala geçerli. Eski kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım artık. Sayın İnce'yi Türkiye'nin sofrasına bekliyoruz. Buyursun lütfen gelsin" dedi.

KÜRŞAD ZORLU: KARAR KILIÇDAROĞLU LEHİNE KATKI YAPAR

İnce'nin adaylıktan çekilmesiyle ilgili bir yorum da İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan geldi. Kararın Kılıçdaroğlu lehine işleyeceğini belirten Zorlu, "Sayın İnce'nin bu kararına tabii saygı duyuyoruz. Biz en baştan bu yana İYİ Parti olarak Sayın İnce'ye karşı bu haksız, maksadını aşan iddia ve söylemlerin karşısında durduk. Siyaset yapma ve cumhurbaşkanı adayı olması kararına da saygı duyduk. Ama bir çağrı da yaptık. Vatanımızın, milletimizin, geleceği için ortak paydada buluşarak bu karanlık tablodan çıkmak adına güçlerimizin birleştirilmesi gerektiğini ortaya koyduk. Sayın İnce'nin kararının bu yönüyle önemli olduğunu düşünüyorum. Bu kadar elbette şu anda pazar günü gerçekleşecek seçimlerde Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir adım daha seçimlerde netice alabilmesi yönünde bir katkı yapacağı kanaatindeyim ben" dedi.