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MHP'li yöneticilerden istifa kararı

MHP'li yöneticilerden istifa kararı MHP Çorum'da yöneticiler istifa etti Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum il yönetiminde görev yapan başkan yardımcıları Ahmet Namlı ve Fatih Tiryaki görevlerinden istifa etti.

MHP'li yöneticilerden istifa kararı
10 Ağustos 2021 Salı 16:57

MHP Çorum'da yöneticiler istifa etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum il yönetiminde görev yapan başkan yardımcıları Ahmet Namlı ve Fatih Tiryaki görevlerinden istifa etti.

MHP Çorum il yönetiminde görevli başkan yardımcıları istifa etti. Gazete Duvar'dan Elvan Yılmaz'ın haberine göre; MHP'nin Çorum yönetiminde görev alan Ar-Ge Sorumlusu İl Başkan Yardımcısı Ahmet Namlı ve Teşkilatlanmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Fatih Tiryaki istifa ettiklerini duyurdu.

Ahmet Namlı, görevi boyunca partinin il genelinde Ar-Ge bünyesinde bir çalışması olmadığı gibi İl Başkanı Agah Karapıçak tarafından görüşlerinin alınmadığını dile getirdi. Namlı, yaşanan yönetimsel iletişimsizlik nedeniyle görev yapamayacak duruma gelmesi nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.

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