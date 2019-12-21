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Memurlukta Devrim Niteliğinde Değişiklik Yılbaşında Geliyor!

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Memurlukta Devrim Niteliğinde Değişiklik Yılbaşında Geliyor!
21 Aralık 2019 Cumartesi 17:08

Memurlukta Şok Değişiklik Yılbaşında Başlıyor!

Memurlukta Şok Değişiklik Yılbaşında Başlıyor! Memurlara Güvenlik Soruşturması Meclis'e gelmeyecek Güvenlik Soruşturması Ne Kadar Sürer Güvenlik Soruşturması Bekleyenler Güvenlik Soruşturması Bekleyenler Güvenlik Soruşturması Ne Kadar Sürer 2019 İşte Çarpıcı Detaylar

TBMM'de bugün görüşülmeye başlanacak 'memurlara güvenlik soruşturması', muhalefet partilerinin itirazına istinaden torba yasadan çıkarıldı.

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve çeşitli kanunlarda değişiklik talep eden18 maddelik yasa teklifine, muhalefet partileri şerh koydu.

Memurları ve memur adaylarını çok yakından ilgilendiren  bir düzenleme Meclis'e geliyor. AYM tarafından iptal edilen güvenlik soruşturması düzenlemesi hızla yeniden düzenlenecek. Yeni düzenlemeye göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlem tamamlandıktan sonra  iki yıl içerisinde silinecektir.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'e geliyor...

CHP, İyi Parti ve HDP 'de kamu görevlerine atanacaklar hakkındaki güvenlik soruşturması uygulaması ile bağlantılı o maddeyi de içeren Torba Kanun teklifinin Anayasa'ya aykırı olduğunu savunarak CHP, "AK Parti OHAL'i sürekli kılma çabasındadır" derken, HDP, teklifin, 28 Şubat döneminde çıkarılan yönetmeliğin kopyası olduğunu savundu. İyi Parti de teklifi irticai faaliyetleri önlemek için çıkarılan yönetmeliklere benzetti ve keyfiliğe açık, objektiflikten olmayan bir düzenleme olarak değerlendirdiğini belirtti.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI HAKKINDA ÇARPICI DETAY!

Genel Kurul’da görüşülecek olan ve muhalefet partilerinin karşı çıktığı torba yasası kanunda bulunan çarpıcı  madde ile; kamu hizmetlerinin etkin ve sağlıklı şekilde yürütülmesi amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında memuriyete atanacaklar için güvenlik soruşturması, arşiv araştırması yapılmasına  şart getiriliyor. Devlet Memurları Kanunu'nda, devlet memurluğuna alınacaklar için genel şartlar arasında sayılan "Güvenlik soruşturması/arşiv araştırması yapılmış olmak" ibaresi,Anayasa Mahkemesi'nin 29 Kasım 2019 tarihindeki çarpıcı kararıyla iptal edilmiştir. Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen hüküm uyarınca, yapılan güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması sonucuna göre memuriyete veya kamu görevine atanmayan veya atama onayı iptal edilen ya da sözleşmesi feshedilen kişiler tarafından süresinde açılmış, kanun yolu aşamasında bulunanlar dahil görülmekte olan iptal davalarında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 15 gün içinde, süresinde açılacak iptal davalarında ise dava dilekçesinin idareye tebliğinden itibaren 30 gün içinde; idarece resen, ilgililer hakkındaki güvenlik soruşturması veya arşiv araştırmasının yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yeniden yapılmasına karar verilecek.

Anayasa Mahkemesi’nin ‘özel hayatın ve kişisel verilerin korunmasıyla ilgili gerekli mekanizmalar olmadığı’ sebebiyle iptal ettiği güvenlik soruşturması kararlı düzenleme, 2020 bütçesinin hemen ardından hızla TBMM'nin gündemine getirilecektir.
 AYM 'nin güvenlik soruşturmalarını, “özel hayatın ve kişisel verilerin korunmasıyla ilgili gerekli mekanizmalar olmadığı” gerekçesiyle iptal etmesinin ardından yeni sistemi belirliyor. Güvenlik soruşturmasını kimin yapacağı, hangi tür soruların sorulacağı, bilgilerin nasıl saklanacağı yasada belirtilecektir.
AYM, 29 Kasım’da verdiği iptal kararında, güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırmaları kapsamında , kişisel veri değerindeki bilgilerin alınması, kullanılması ve işlenmesine yönelik güvenceler ve temel ilkelerin kanunla belirlenmediğini vurguladı. AYM, bu bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve hangi mercilerin soruşturmayı yapacağı konusundaki o made'de düzenleme bulunmadığına dikkat çekti. AK Parti yönetimi, AYM’nin iptal gerekçelerini dikkate alarak yeni bir yasal düzenleme yapacaklarını dile getirdi
İKİ YIL SONRA SİLİNECEK!
Hazırlanan taslak  Maddesine göre, güvenlik soruşturmasını yapacak birimler olarak, “MİT, emniyet ve mahalli mülki idari amirlikleri” belirlendi. Bu birimler, veri kanunu güvenliğine ilişkin mevzuata göre tedbirleri alacak. Elde edilen veriler, yalnızca amaca uygun olmak kaydıyla işlenebilecek, kullanılabilecektir. Güvenlik soruşturması ve arşiv taraması işlem tamamlandıktan iki yıl sonra silinecek.
SADAKAT KRİTERİ NEDİR
Taslakta, belirtilen AYM’nin kanunilik şartını yerine getirmek amaçlı“Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak” cümlesi, “26.10.1994 tarihli 4045 sayılı kanuna göre güvenlik soruşturması ve /veya arşiv araştırması yapılmış olmak” olarak tamamlandı. bu konu da “Kamu hizmetinin etkin sağlıklı bir biçimde yürütülmesi” amacıyla atanacaklarda, “Sadakat, tarafsızlık, devlete bağlılık, davranış ve işbirliği, yurt dışında davranış” gibi güvenlikle herhangi bir alakası olmayan kurallara uyma şartı da aranacaktır.
İPTAL GEREKÇESİ KARARI HAKKINDA
AYM’nin 29 Kasım’da verdiği iptal kararına ilişkin, ‘güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda devlet memurluğuna atanmada dikkate alınacak olan  kişisel veri niteliğindeki bilgilerin alınmasına, kullanılmasına ve işlenmesine yönelik güvenceler ve temel ilkeler kanunla belirlenmeksizin bunların alınması ve kullanılmasına izin verilmesinin’ Anayasa aykırı olduğu belirtilmişti. Uygulamanın Anayasa’nın 13, 20 ve 128’inci maddeleriyle bağdaşmadığı da açıkça  ifade edilmişti.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #memurlukta güvenlik soruşturması #Güvenlik Soruşturması
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