Memurlukta Devrim Niteliğinde Değişiklik Yılbaşında Geliyor!

Memurlukta Şok Değişiklik Yılbaşında Başlıyor! Memurlara Güvenlik Soruşturması Meclis'e gelmeyecek Güvenlik Soruşturması Ne Kadar Sürer Güvenlik Soruşturması Bekleyenler Güvenlik Soruşturması Bekleyenler Güvenlik Soruşturması Ne Kadar Sürer AYM 2019 İşte Çarpıcı Detaylar
Memurlukta Şok Değişiklik Yılbaşında Başlıyor!
Memurlukta Şok Değişiklik Yılbaşında Başlıyor! Memurlara Güvenlik Soruşturması Meclis'e gelmeyecek Güvenlik Soruşturması Ne Kadar Sürer Güvenlik Soruşturması Bekleyenler Güvenlik Soruşturması Bekleyenler Güvenlik Soruşturması Ne Kadar Sürer 2019 İşte Çarpıcı Detaylar
TBMM'de bugün görüşülmeye başlanacak 'memurlara güvenlik soruşturması', muhalefet partilerinin itirazına istinaden torba yasadan çıkarıldı.
AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve çeşitli kanunlarda değişiklik talep eden18 maddelik yasa teklifine, muhalefet partileri şerh koydu.
Memurları ve memur adaylarını çok yakından ilgilendiren bir düzenleme Meclis'e geliyor. AYM tarafından iptal edilen güvenlik soruşturması düzenlemesi hızla yeniden düzenlenecek. Yeni düzenlemeye göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlem tamamlandıktan sonra iki yıl içerisinde silinecektir.
CHP, İyi Parti ve HDP 'de kamu görevlerine atanacaklar hakkındaki güvenlik soruşturması uygulaması ile bağlantılı o maddeyi de içeren Torba Kanun teklifinin Anayasa'ya aykırı olduğunu savunarak CHP, "AK Parti OHAL'i sürekli kılma çabasındadır" derken, HDP, teklifin, 28 Şubat döneminde çıkarılan yönetmeliğin kopyası olduğunu savundu. İyi Parti de teklifi irticai faaliyetleri önlemek için çıkarılan yönetmeliklere benzetti ve keyfiliğe açık, objektiflikten olmayan bir düzenleme olarak değerlendirdiğini belirtti.
GÜVENLİK SORUŞTURMASI HAKKINDA ÇARPICI DETAY!
Genel Kurul’da görüşülecek olan ve muhalefet partilerinin karşı çıktığı torba yasası kanunda bulunan çarpıcı madde ile; kamu hizmetlerinin etkin ve sağlıklı şekilde yürütülmesi amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında memuriyete atanacaklar için güvenlik soruşturması, arşiv araştırması yapılmasına şart getiriliyor. Devlet Memurları Kanunu'nda, devlet memurluğuna alınacaklar için genel şartlar arasında sayılan "Güvenlik soruşturması/arşiv araştırması yapılmış olmak" ibaresi,Anayasa Mahkemesi'nin 29 Kasım 2019 tarihindeki çarpıcı kararıyla iptal edilmiştir. Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen hüküm uyarınca, yapılan güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması sonucuna göre memuriyete veya kamu görevine atanmayan veya atama onayı iptal edilen ya da sözleşmesi feshedilen kişiler tarafından süresinde açılmış, kanun yolu aşamasında bulunanlar dahil görülmekte olan iptal davalarında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 15 gün içinde, süresinde açılacak iptal davalarında ise dava dilekçesinin idareye tebliğinden itibaren 30 gün içinde; idarece resen, ilgililer hakkındaki güvenlik soruşturması veya arşiv araştırmasının yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yeniden yapılmasına karar verilecek.
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