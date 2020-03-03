Meclis'in Şok İdlib kararı, 10 yıl gizli kalacak ! TBMM Genel Kurulu, kapalı oturumda İdlib'i görüşüyor. Bakan Hulusi Akar ve Çavuşoğlu'nun bilgilendirme yapacağı toplantının tutanakları 10 yıl gizli kalacak , Bahar Kalkanı Harekatı ve bölgedeki son durum

Meclis'in Şok İdlib kararı, 10 yıl gizli kalacak !

Kapalı oturumda, 34 askerimizin kalleş saldırılar sonucu şehit edildiği İdlib'de oluşan gelişmeler, rejimin saldırıları ve bundan sonra gerçekleşecek olayları ele alacak

Hükümet adına Genel Kurul'da Milli Savunma Bakanı Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu söz alacak konu enine boyuna görüşülecek.

Hulusi Akar ve Çavuşoğlu Bahar Kalkanı Harekatının son durumu ve İdlib meselesini hareket haline getiren diplomasi hakkında sadece milletvekillerine bilgi aktarılacak

Kapalı oturum şeklinde gerçekleşmesi ve Genel Kurulun tutanakları 10 sene süre boyunca gizli tutulacaktır.

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