5
0
0
0
0
0
1
0

Meclis'in Şok İdlib kararı, 10 yıl gizli kalacak !

Meclis'in Şok İdlib kararı, 10 yıl gizli kalacak ! TBMM Genel Kurulu, kapalı oturumda İdlib'i görüşüyor. Bakan Hulusi Akar ve Çavuşoğlu'nun bilgilendirme yapacağı toplantının tutanakları 10 yıl gizli kalacak , Bahar Kalkanı Harekatı ve bölgedeki son durum

Meclis'in Şok İdlib kararı, 10 yıl gizli kalacak !
03 Mart 2020 Salı 23:24

Meclis'in Şok  İdlib kararı, 10 yıl gizli kalacak !

Kapalı oturumda, 34 askerimizin kalleş saldırılar sonucu şehit edildiği İdlib'de oluşan gelişmeler, rejimin saldırıları ve bundan sonra gerçekleşecek olayları ele alacak

Hükümet adına Genel Kurul'da Milli Savunma Bakanı Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu söz alacak konu enine boyuna görüşülecek.

Hulusi Akar ve  Çavuşoğlu Bahar Kalkanı Harekatının son durumu ve İdlib meselesini hareket haline getiren diplomasi hakkında sadece milletvekillerine bilgi aktarılacak

Kapalı oturum şeklinde gerçekleşmesi ve Genel Kurulun  tutanakları 10 sene süre boyunca gizli tutulacaktır.

Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Android Uygulamamızı Telefonuza indirip Son Dakika Gelişmelerinden ve Memur İşçi Alımlarına Herkesten Önce Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #idlib #10 yıl gizli kalacak #Meclisin Şok İdlib kararı
İlgili Galeriler
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 8 Mayıs
Tarihte bugün 8 Mayıs
Tarihte bugün 7 Mayıs
Tarihte bugün 7 Mayıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber