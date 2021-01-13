Mahkeme, Ümit Özdağ'ın İyi Parti'den ihracı kararını iptal etti

Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, partisinden ihraç kararının iptaline hükmetti.

İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, avukatı aracılığıyla İyi Parti Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi ve ihraç kararının Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı olduğu gerekçesiyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Dava dilekçesinde, "Müvekkil davacının, kurucu ve milletvekili olduğu partiden ihraç edilmesi kararı, Siyasi Partiler Kanunu'na hakim olan normatif ilkelere aykırı olduğundan hukuki denetimden geçerek iptal edilmesi gayesiyle huzurdaki davanın açılması zarureti hasıl olmuştur." ifadeleri yer almıştı.

Özdağ'ın, İyi Parti tarafından partiden ihraç edilmesi kararına itirazda bulunarak açtığı davanın duruşması bugün görüldü.

DİSİPLİN KURULU KARARI İPTAL EDİLDİ

Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, Ümit Özdağ'ın ihracına ilişkin Disiplin Kurulu kararını iptal etti.

ÖZDAĞ İÇİN ALINAN İHRAÇ KARARI

İyi Parti'nin kurucuları arasında yer alan ve İstanbul Milletvekili olan Özdağ, partinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkındaki Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin iddiaları üzerine Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

Ümit Özdağ, İyi Parti'nin terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP ile yakınlaşması nedeniyle de rahatsızlık duyduğunu defalarca dile getirmişti.

Disiplin Kurulu'nun 16 Kasım 2020'de aldığı kararla Özdağ, parti üyeliğinden kesin olarak ihraç edilmişti.