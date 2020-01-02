Libya Tezkeresi Meclis'ten Geçti Mi Neler Oldu? işte Detaylar.

Libya tezkeresi Meclis'ten geçti işte Detaylar..

AK Parti ve MHP'nin desteğiyle Libya tezkeresi 184 ret oyuna karşılık 325 oyla Meclis'ten geçti. Mehmetçik, Libya'ya gitme kararı Alındı

TBMM Genel Kurulu, Libya'ya tezkeresini görüşmek üzere olağanüstü toplantı yaptı. Genel Kurul saat 14.00'te TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında açıldı.

Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkere bugün TBMM Genel Kurulu'nda 184 red oyuna karşılık, 325 oyla kabul edildi. Toplantı başladığı andan itibaren CHP ile AKP'liler arasında usul tartışması yaşandı. Gruplar ı temsilen ilk konuşmayı yapan İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Türkiye'nin hiçbir zaman ganimet ve yağma peşinde olmadığını paylaştı ve devam etti, "Bu tezkereye 'hayır' diyeceğiz" dedi. CHP,HDP ve TİP tezkereye 'hayır' oyu kullandılar, Saadet Partisi ise tezkereyi destekleme kararından son anda vazgeçtiğini duyurdu..

Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerin sonrasında Libya ile ilişkilerini üst seviyede tutan Türkiye, Mehmetçik'in ülkeye gidebilmesini gündemine almıştı

CHP, HDP, İyi Parti ve Saadet Partisi'nin itirazlarına rağmen Libya tezkeresi AK Parti ve MHP'nin oylarıyla Meclis'ten geçti.

325 OYLA MEHMETÇİĞİN LİBYA'YA GÖNDERİMİ KABUL EDİLDİ

Meclis'te uzun süre tartışmalara konu olan tezkere kararı, AK Parti ile MHP'nin desteğiyle 184 ret oyuna inat 325 oyla onaylandı

Mehmetçik bu kararla Libya'ya gönderilecek...