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Kılıçdaroğlu'nun kaynak sorununa bulduğu çözüm 'pes' dedirtti: Borç alırım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı televizyon programında Türkiye'nin sorunları için kendince bir takım çözüm önerileri getirdi. Kılıçdaroğlu "Gerekirse Türkiye daha düşük bedellerle borçlanabilir" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun kaynak sorununa bulduğu çözüm 'pes' dedirtti: Borç alırım
26 Mayıs 2020 Salı 14:50

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın Çalar Saat programına konuk oldu. Türk halkının bayramını kutlayarak konuşmasına başlayan Kılıçdaroğlu, hem İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı hem de gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye borçlanabilir
İktidarın nasıl olması gerektiğine dair fikirlerini ileten Kılıçdaroğlu'na Küçükkaya, bu ülkenin ihtiyaçları için nasıl kaynak oluşturabileceğini sordu. CHP Lideri kaynaklar için "Türkiye zengin bir ülke. Türkiye'de kaynak da var. Gerekirse Türkiye daha düşük bedellerle borçlanabilir. Türkiye'nin bereketli toprakları, çalışan insanları var. En büyük kaynak gençlerimiz. İstihdamı devleti yönetenler yaratacak." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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