Kılıçdaroğlu'ndan bir seçim vaadi de memurlara: En düşük maaş net 21 bin 265 lira olacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi bu kez memurlara seslendi. Kılıçdaroğlu, "İktidara gelir gelmez en düşük memur maaşını asgari ücretin 2,5 katına çıkaracağım. Yani bugünün tutarı ile en düşük memur maaşı net 21 bin 265 lira seviyesinde olacak" dedi.

Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi sıraladığı vaatlerine her gün yenilerini eklemeye devam ediyor.

"MEMURLAR PERİŞAN EDİLMİŞTİR"

Twitter hesabından bu kez memurlara seslenen Kılıçdaroğlu, "Memurlar perişan edilmiştir. Açıkça söylemek gerekirse tarumar edilmiştir. Evleri barkları viranedir. Borca sürüklenmiştir. Ben bu haksızlığa seyirci kalamam. Ben rakam insanıyım, rakama bakarım kararı veririm. 2012 yılında en düşük memur maaşı asgari ücretin 2,5 katıydı. Şu anda bu oran 1.4'lere kadar geriledi.

"EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NET 21 BİN 265 LİRA OLACAK"

İşte bu yüzden iktidara gelir gelmez en düşük memur maaşını asgari ücretin 2,5 katına çıkaracağım. Yani bugünün tutarı ile en düşük memur maaşı net 21 bin 265 lira seviyesinde olacak" ifadelerini kullandı.

"POLİS İNTİHARLARININ EN BÜYÜK SEBEBİ"

Kılıçdaroğlu videodaki açıklamalarına şu şekilde devam etti; "Sevgili memur kardeşlerim Bay Kemal hayatının 27,5 yılını devlette geçirdi. Memurlara baharı getirecek biri varsa inanın bana o da Bay Kemal'dir. Memurların tek sorunu maaş da değil. Birçok sorunla boğuşuyorlar. Hepsini biliyorum. Mesela polislerin çalışma saatleri günde 12-13 saati, ayda 240-250 saati buluyor. Polis intiharların arkasında yatan sebeplerden biri de bu.

"DAHA NELER YAPACAK BU BAY KEMAL NELER"

1 milyon 200 bin öğretmenimiz, geleceğimizin teminatı evlatlarımızı emanet ettiğimiz kıymetlilerimiz. Kalabalık sınıflardan okullardaki hijyen sorunundan malzeme sorununa kadar pek çok imkansızlıklara rağmen görevlerini yapmaya çalışıyorlar. Denizli mitingimizde de söyledim 15 Mayıs'tan sonra 100 bin yeni güvenlik personeli atayacağız. Atama bekleyen 100 bin öğretmenizi öğrencilerimizle buluşturacağız. Sözleşmeli öğretmen, ücretli öğretmen kadrolu öğretmen gibi ayrımları ortadan kaldıracağız. Tüm öğretmenler kadrolu olacak. Daha neler yapacak bu Bay Kemal neler. Bekleyin görün."