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Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanlığımın iki önemli hedefi var

Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanlığımın iki önemli hedefi var

Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanlığımın iki önemli hedefi var
Kamusaati
Kamusaati
14 Mart 2023 Salı 21:11

Depremin vurduğu Hatay'ın sınır köyü Kuşaklı'da temaslarda bulunan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriyelileri ülkelerine göndermekte kararlı olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanlığımın iki önemli hedefi var: Birincisi Suriyelileri vatanlarına kavuşturmak. İkincisi ise, İran üzerinden kaçak gelenleri, İran'a geri göndermek. Suriyeli misafirlerimizle 2 senede vedalaşacağız. Sınırı ise her türlü kaçak geçişe, cumhurbaşkanlığımın ilk haftasında kapatacağım." dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hatay'ın sınır bölgesinde olan Kuşaklı Köyü'ne gelerek sınır güvenliğine ilişkin basın açıklaması yaptı. Kılıçdaroğlu, basın açıklamasının ardından sosyal medya hesabından sınır güvenliğine ilişkin paylaşımlarda bulundu.

Cumhurbaşkanı seçilirse iki önemli hedefinin bulunduğunu belirten Kılıçdaroğlu, paylaşımlarında şunları söyledi: "Sınırın sıfır noktasına geldim. Bir konuda kararlığımın devam etiğini milletime söylemek için geldim. Cumhurbaşkanlığımın 2 önemli hedefi var: Birincisi Suriyelileri vatanlarına kavuşturmak. İkincisi ise, İran üzerinden kaçak gelenleri, İran'a geri göndermek.

Sokak ve mahallelerimizi sahiplerine geri vermek zorundayız. Ancak bu Necip Milletimize de ırkçılık gibi bir leke sürmeyecek biçimde, hassas bir şekilde yapmak zorundayız. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Büyük ve uluslararası bir projeyi koyacağım milletimizin önüne.

Çalıştığımız programda hem sığınmacı işini çözmek hem de bu süreçte Türkiye için Akdeniz bölgesinde önemli bir siyasal liderlik rolü oluşturmak var. Milletimiz sabretsin, çok kısa sürede bilgilendireceğiz.

İkinci meselem, her türlü kaçak girişi durdurmak. Bize göre mesele çok basit: Sınırın güvenliği ulusal güvenliktir. Sınır güvenliği, egemen bir ulusun en temel ve gerekli sorumluluğudur. Sınırını koruyamayan egemen olamaz.

Özetle, Suriyeli misafirlerimizle 2 senede vedalaşacağız. Sınırı ise her türlü kaçak geçişe, cumhurbaşkanlığımın ilk haftasında kapatacağım."

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