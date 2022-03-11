fakirlik aylık
fakirlik aylık
0
Parayardm
Parayardm
0
2022emekli
2022emekli
0
0
0
0
fakirlik maaşı
fakirlik maaşı
0
EYT2022
EYT2022
0
subat2022
subat2022
0
trafik cezaları
trafik cezaları
1
0
cezayı kim öder
cezayı kim öder
0

Kemal Kılıçdaroğlu: İktidara gelirsek Demirtaş ile Kavala serbest kalacak

Kemal Kılıçdaroğlu: İktidara gelirsek Demirtaş ile Kavala serbest kalacak, CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'da katıldığı bir programda iktidara geldiklerinde atacakları adımlardan bahsetti.

Kemal Kılıçdaroğlu: İktidara gelirsek Demirtaş ile Kavala serbest kalacak
Admin
Admin
11 Mart 2022 Cuma 12:37

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'daki programları dahilinde dün akşam saatlerinde gençlerle bir araya geldi.

Bir otelde düzenlenen buluşmada dikkat çeken açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'de hep beraber huzur içerisinde yaşayacağız" dedi.

Kılıçdaroğlu daha sonra ise gençlerden not aldığı bazı sorulara yanıt verdi.

"İKTİDARA GELİRSEK DEMİRTAŞ VE KAVALA'YI SERBEST BIRAKACAĞIZ"

"İktidara geldiğinizde Selahattin Demirtaş’ı serbest bırakacak mısınız" sorusuna karşılık Kılıçdaroğlu, Demirtaş’ın hiçbir suçu olmadığını, hiçbir günahı olmadığını; Demirtaş, Osman Kavala gibi birçok mahkumu serbest bırakacaklarını söyledi.

"HİÇBİR GÜNAHLARI YOK"

2016 yılında bir anayasa değişikliği geldiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Diyelim ki Kemal Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlığını kaldıracağız. Getirirler Meclis'e, Meclis'te yarıdan fazlası el kaldırsa otomatikman dokunulmazlık kalkar. Dolayısıyla Selahattin Bey'in içeride tutulmasının temel nedeni şu, hiçbir suçu yok. Hiçbir günahı yok. Zaten yargı da bunu kabul etti. 'Cumhurbaşkanı adayı bile olabilirsiniz' dedi. ‘Ben seni başkan yaptırmayacağım’ dedi. Madem öyle söyledin. Ben de seni içeride tuttururum dedi. Selahattin Demirtaş'ı da, Osman Kavala’yı da, askeri öğrencileri de, gazetecileri de ne kadar haksızlığa uğramış onlara göre düşünce mahkumları varsa, tamamını serbest bırakacağız. Selahattin Demirtaş ile en fazla görüşen milletvekilleri de CHP’li vekillerdir. Onu da bilmenizi isterim." diye konuştu.

Çiller'den 3 partiye 'Size genel başkan olayım' teklifi
Çiller'den 3 partiye 'Size genel başkan olayım' teklifi
0
Ahmet Davutoğlu'nun yeni ittifak ismi önerisi nasıl karşılandı?
Ahmet Davutoğlu'nun yeni ittifak ismi önerisi nasıl karşılandı?
0
Cumhur İttifakı'na yeni üye mi geliyor?
Cumhur İttifakı'na yeni üye mi geliyor?
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.