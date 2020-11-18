Kemal Kılıçdaroğlu Alaattin Çakıcı hakkında suç duyurusunda bulundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, avukatı Celal Çelik aracılığıyla Alaattin Çakıcı'nın mesajı ile ilgili soruşturma başlatılmasını talep etti.

Meclis grup toplantısında AK Parti'nin yargıda reform yapacaklarına dair iddiasını eleştiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Mafya liderlerini, uyuşturucu kaçakçılarını serbest bırakıp düşünce suçlularını hapsetmekten vazgeçecek misin?” ifadelerini kullanmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantıdaki açıklamasına ise nisan ayındaki infaz düzenlemesiyle tahliye olan Alaattin Çakıcı’dan yanıt geldi.

"SANA AKILLI OL DİYORUM"

Twitter hesabından paylaştığı mesajda Kılıçdaroğlu'na "dürzü” diyerek "fasulye ve bakla kazığı ile tanıştırmakla" tehdit eden Çakıcı, şunları söyledi;

“Bak Kemal Kılıçdaroğlu, kitle psikolojisi ile sana hainler gaz verir, zorda yanında olmazlar. Onun için sana akıllı ol diyorum.

"VATAN HAİNLERİ İLE BAHÇELİ'Yİ NASIL AYNI KEFEYE KOYARSIN"

Vatan hainleri ile Devlet Bahçeliyi aynı potaya koyarsan, hayatının en büyük hatasını yaparsın."

SUÇ DUYURUSU

Bu mesaja CHP'li birçok isimden tepki gelirken, Kılıçdaroğlu da avukatı Celal Çelik aracılığıyla Çakıcı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

"HESABI SORULACAK"

Olaya ilişkin açıklama yapan avukat Celal Çelik, "'Mafya Bozuntusu' tanımlamasına muhatap, suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı hakkında; Hakaret ve Tehdit suçlarından suç duyurusunda bulunduk. Seviyesizliğin hesabını soracağız." dedi.