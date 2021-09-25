Karamollaoğlu, seçim beklediği tarihi açıkladı ''Merkez Bankası'nın dibi delinmiş'' Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı bir programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı bir programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı sisteminin değiştirilmesi gerektiğini ifade ederken, ekonomi ile ilgili ise, “Türk ekonomisi iflas etti” dedi. Merkez Bankası tartışmalarına ise, “Bankanın kasasının dibi delindi” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Deutsche Welle Türkçe’ye konuştu. DW Türkçe’nin programında gündemi değerlendiren Karamollaoğlu, iktidarın matematik üzerinden seçmeni etkilemeye çalıştığını fakat bunun her zaman seçmenleri etkileyemediğini vurgulayarak, iktidarın seçimlere bir yanılgı ile gittiklerini ve sorunların çözümü için bir adım atmadıklarının altını çizerek, “İktidarın tabiri caizse elleri ayaklarına dolaştı. Ekonomik güç gerektiren adımları atamıyorlar, çünkü Türk ekonomisi iflas etti. Merkez Bankası kasasının dibi delindi, para kalmadı. İzlenen politikalar da ülkeyi güçlendirmedi, zayıflattı. İşsizlik bundan sonra daha da artacak. Bu, gelirin de azalmasına neden olacak” diye konuştu.

“CUMHURBAŞKANI’NIN UYGULADIĞI POLİTİKALAR İSABETLİ DEĞİL”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomist olduğu yönündeki açıklamalarını hatırlatan Karamollaoğlu, iktidarın ekonomide uyguladığı politikaların yanlış olduğunu vurgulayarak, “Sayın Cumhurbaşkanı seçilmeden önce ‘bana yetki verin, bir gün sonra düzeltirim’ dedi, ama düzelmedi. Ekonomik politikaları kurgulamak, politika yapmak ekonominin düzelmesi için yetmez, doğru politikaları tatbikata koymak gerekir. Sayın Cumhurbaşkanı’nın uyguladığı politikalar isabetli değil, öyle olsa Türkiye bugünkü olduğu noktada olmazdı” ifadelerini kullandı.

“CUMHURBAŞKANI’NI DENETLEYECEK BİR MEKANİZMA YOK”

Başkanlık sistemine geçmişte de karşı çıktıklarını hatırlatan Karamollaoğlu, sistemin cumhurbaşkanına çok büyük yetkiler verdiğini ve denetlenemediğini belirterek, “Şu anda Cumhurbaşkanı’nı denetleyecek bir makam yok. Ancak parlamentoda çoğunluk olduğu zaman belki bazı konularda parlamento cumhurbaşkanını zorlayabilir. Onun için öncelikle cumhurbaşkanlığı sisteminin değişmesine ihtiyaç var. Muhalefet tarafından yapılan hazırlıklar seçimlere yakın somutlaşır, kamuoyu ile paylaşılır. Bu, sadece şu an için gündeme aldığımız bir konu değil. Başından beri zihnimizde oluşan bazı endişeler vardı, bunlar gerçeğe dönüştü. Cumhurbaşkanını ve sadece onu değil, kendisinin kurduğu kabineyi ve bürokrasiyi de denetleyecek bir mekanizma yok şu anda” dedi.

“İKNA EDEBİLMEK İÇİN İŞ VERMEK GEREK”

Vatandaşların ülkeden ayrılıp yurtdışına gitmeye yöneldiğini kaydeden Karamollaoğlu, “Sadece gençler değil, bizim yetişmiş insanlarımız da yurtdışına gidiyor, farkında değiliz. Türkiye’de bugünkü şartlarda beklediği ilgiyi görmeyen, ücreti alamayan kesimler yurtdışına gidiyor. Veya belli bir görevi yürütürken uzaklaşmış insanlar işsiz kalınca yurtdışına gitme yolunu arıyor. İnsanlara ‘aç kalın, dişinizi sıkın, sabredin, şartlar düzelecek’ demekle gençler ikna olmaz. Onları ikna edebilmeniz için iş vermeniz gerekir” ifadelerini kullandı.

“SEÇİM ÖNÜMÜZDEKİ SENE SONUNDA OLABİLİR”

Geçtiğimiz günlerde Cumhur İttifakı’nın seçim barajı konusunda yüzde 7’de anlaştıkları gündemde geniş yer buldu. Karamollaoğlu, iktidarda bulunan partilerin kendi başarılarını artırmak için geçmişte de düzenlemeye gittiklerini hatırlatarak, “İktidarın anayasa değişikliğini geçirecek çoğunluğu yok ama seçim kanunları ile ilgili değişiklikler yapabilirler. Ancak seçim kanunlarıyla yapılacak değişikliklerin yürürlüğe girebilmesi en az bir yıl gerektiriyor. Yani bir kanun geçerse en az bir yıl sonraki seçimlerde kullanılabilecek. Bendeki kanaat şu; ben seçimin erken olmayacağını aylar önce söyledim ama seçimin önümüzdeki sene sonunda olma ihtimali büyük. Bence bunun için değişiklikleri Ekim-Kasım ayında mutlaka tamamlayacaklar diye düşünüyorum” diye konuştu.