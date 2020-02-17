İYİ Parti Milletvekili,Bir Hışım ile İstifasını verdi

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Soros Vakıflarında görev yapanların partide Başkanlık Divanında en hassas görevler verildiğini , İBB Başkanı İmamoğlu'nun seçimden sonra HDP'ye yanaştığı ancak partisinin herhangi bir tepkide bulunmadığını açıkladıve bu bahaneleri sıralayarak , İyi Parti'deki bütün görevlerinden istifa ettiğini açıkladı

Tuba Vural Çokal da istifasını veren bir diğer isim !

İyi Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, partisindeki tüm görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. Gerçekleştirdiği o açıklamada, Soros Vakıflarında iş yapanların, başkanlık vakıflarında en hassas ve en güzel konumlara getirildiğine değindi.

Milletvekili Ok, laflarında şu sözleri de ekleyerek anlattı: "Partimizde ilgli hususları , Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucusu benim de büyük onur duyduğum CHP ile seçim işbirliği kararı alan harekete geçen . İptal olan İstanbul seçimlerinin sonrasında üç hafta süre içerisinde Ekrem beye destek sağlamak için İstanbul'da bende yer aldım. Sayın İmamoğlu seçimin hemen ardından sanki yapacak hiç bir şey yokmuşcasına derhal HDP'li belediyeleri ve yine ilk yurt dışı gezisini de de PKK'lı Ahmet Kaya'nın mezarını ziyaret ederek tamamlamış olan, başkan eşleri ve ihanet sürecinin o kendini akıllı sanan beylerinden Kadir İnanır ile beraber hiç düşünmeden PKK aşığı olan Demirtaş'ın yazdığı kitaptan tiyatro seyretmek adına orada bulunmuşlardır . Bütün bunlar artık ortağımız CHP'nin HDP ile adı konulmamış bir işbirliği içerisinde oluşunun ortaya çıkmasıdır . Partide milletvekilleri ile yapılan ilk toplantı içerisinde bu durumdan çok rahatsız olduğumu ve bu durumu ben kabul edemem diyerek ifade ettim ardından "Parti Yönetimin görüşüne danıştım ." En yetkili ağızdan gelen sözler aynen devamlılık göstereceğini anlattı"

''PARTİDEKİ TÜM GÖREVLERİMDEN İSTİFA EDİYORUM, BUNDAN SONRA MİLLETVEKİLİ ADAYI OLMAYACAĞIM ''Diyerek sözlerini tamamladı !

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