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İttifaklar arasında fark açılıyor! Son seçim anketine AK Parti'nin oy oranı damga vurdu

ASAL Araştırma'nın ağustos ayı anketine AK Parti'nin yüzde 35.5'lik oy oranı damga vurdu. MHP'nin yüzde 8.9, BBP'nin de 0.8 almasıyla birlikte Cumhur İttifakı'nın toplam oyu 45.2 olarak şekillendi. Millet İttifakı partilerinin toplam oyu ise 37.3'te kaldı.

İttifaklar arasında fark açılıyor! Son seçim anketine AK Parti'nin oy oranı damga vurdu
Kamusaati
Kamusaati
21 Ağustos 2022 Pazar 11:12

2023 seçimlerine artık aylar kala anket şirketleri tarafından yapılan anketlerin sonuçları da heyecanla takip ediliyor. Anket sonuçlarını son açıklayan şirketlerden biri de ASAL Araştırma oldu.

26 ilde 9-15 Ağustos tarihleri arasında toplamda 2 bin 500 kişiyle gerçekleştirilen ankette vatandaşlara "Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu. Kararsızların dağıtılmasıyla birlikte hesaplanan sonuçlarda birinci sırada çıkan AK Parti yüzde 35.5 oy aldı. AK Parti'yi sırasıyla 25.7 ile CHP, 11.6 ile İYİ Parti, 10.1 ile HDP ve 8.9'luk puanla da MHP takip etti.

Son anket sonuçlarında Cumhur ve Millet İttifakı arasındaki fark da dikkat çekti. Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti, MHP ve BBP'nin toplam oyu 45.2 olarak kayda geçerken, Millet İttifakı'nı oluşturan CHP ve İYİ Parti'nin toplam oyu 37.3'te kaldı. Henüz ittifakta anlaşmayan SP, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti ise bu listeye dahil edilmedi.

Ankette dikkat çeken bir diğer detay ise Zafer Partisi'nin oy oranı oldu. Ümit Özdağ'ın ısrarla "yüzde 9'larda" dediği Zafer Partisi'nin yüzde 1.3 aldığı görüldü. Ayrıca Yeniden Refah Partisi'nin de 1.1'lik oy oranıyla, 0.9 alan Saadet Partisi'nin önüne geçmesi gözlerden kaçmadı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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