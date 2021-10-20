İlk üç şikâyette başlık tek madde! AK Parti'nin raporu tamam!

İlk üç şikâyette başlık: Ekonomi

Muhalefetin erken seçim çağrıları sürerken AK Parti sahada seçmene yönelik çalışmalarını hızlandırdı. Partinin “tebdil-i kıyafet” gerçekleştirdiği gözlemlerlerle vatandaştan gelen 20 maddelik, “şikâyet ve öneriler” rapor haline getirildi. Raporda, ilk üç sırayı vatandaşın gıda enflasyonu ve işsizliği içeren ekonomik sorunların çözülmesi talebi oluşturdu.

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre; AK Parti’nin sistemli olarak teşkilâtlardan ve milletvekillerinden gelen saha raporlarına eklediği “tebdil-i kıyafet” seçmen araştırma ekibi sayesinde, “sokaktan gelen ses”in doğrudan genel merkeze iletilmesi amaçlandı.

‘Filtresiz’ sunum

Üç koldan yürütülen çalışma neticesinde ortaya çıkan raporları karşılaştıran genel merkez, çıktıların değerlendirmesini il il ve Türkiye genelinde yapıyor. Raporlar “filtresiz” bir şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunuluyor. Sunulan başlıklar arasında her il özelinde Cumhurbaşkanı ile ilgili kanaatler, milletvekilleri ile ilgili değerlendirmeler, belediye başkanlarıyla ilgili algılar, bakanların performanslarıyla ilgili yorumlar yer alıyor. AK Parti’nin politika ve söylemleri de bu raporlarda öne çıkan başlıklarla yapılan anketlerin çıktıları karşılaştırılarak oluşturuluyor.

20 maddelik öneri

AK Parti, vatandaştan gelen son 20 maddelik, “şikâyet ve öneriler” raporunu yarın yapılacak AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında Erdoğan’a sunacak. Raporda, ilk üç sırayı ise gıda enflasyonu ve işsizliği içeren ekonomik sorunların çözülmesi talebi oluştururken, listede kadına şiddet, sosyal medyada bilgi kirliliği ile ilgili şikâyetler, uzun tutukluluk süreleri ve AK Parti’nin kimliklere yönelik söylemleri üzerinden gelen eleştirilerin de yer aldığı öğrenildi.