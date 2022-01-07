İddia: Erdoğan-Bahçeli anlaştı, MHP 4 bakanlıkla kabineye giriyor! Kulisleri sallayan iddia: Erdoğan-Bahçeli anlaştı! MHP kabineye giriyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP lideri Bahçeli'yi ziyaretin ardından kulisleri sallayan iddia gündeme geldi. Gazeteci Ali Tarakçı, MHP'nin 4 bakanlıkla kabineye gireceğini öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP lideri Bahçeli'yi ziyaretin ardından kulisleri sallayan iddia gündeme geldi. Gazeteci Ali Tarakçı, MHP'nin 4 bakanlıkla kabineye gireceğini öne sürdü.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Ocak'ta MHP lideri Devlet Bahçeli'yle görüşmüştü. Bahçeli'nin konağında gerçekleşen ikili temasın ardından kulislerde görüşmeye dair söylentiler dolaşmaya devam ediyor.

Görüşmenin ardından Gazeteci Ali Tarakçı'dan çarpıcı iddia geldi.

Tarakçı'nın kulislerden elde ettiği iddialara göre; MHP 4 bakanla kabineye giriyor.

Kabineye girecek isimlerin belli olduğunu ancak kaynağının deşifre olmaması için isimleri açıklamayan Tarakçı, "Kamuoyuna açıklananın aksine, aslında ziyaret esnasında, MHP'nin hükümete girmesi konusunda ikna edilmek üzere gidildi" dedi.

HANGİ BAKANLIKLAR ?

Tarakçı MHP'nin kabineye; Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Kültür ve Turizm Bakanı, Sağlık Bakanı ve Milli Eğitim Bakanı üzerinden gireceğini öne sürdü.

BUGÜN-YARIN BASIN TOPLANTISI İLE DUYURULACAK

İddialarını da iki kaynağın daha doğruladığını söyleyen Tarakçı, bugün ya da yarın bir basın toplantısıyla bu gelişmenin kamuoyuyla paylaşılabileceğini öne sürdü.