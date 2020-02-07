Hayrunnisa Gül'ün Babacan'ın kuracağı partinin İçerisinde yer alacak .

Hayrunnisa Gül'ün Babacan'ın kuracağı partinin İçerisinde yer alacak .

AK Parti ile yolları ayrıldıktan hemen sonra parti kurma çabalarına başlayan Ali Babacan, partinin kuruluş tarihini birçok kez defalarca öteleme kararına vardı .

Yeni partinin kurulmasını bekleyenler de artık heyecanını yitirse de Babacan parti kurma çalışmalarında sona doğru yaklaştı.

YENİ PARTİNİN RESMİ KURUCULARI HAYRUNNİSA HANIM

İstanbul'da 11. Cumhurbaşkanı Gül ile Çogunluk ile görüşmeler yapan Babacan'ın partisinde büyük bir sürpriz mevcuttu. Gül'ün eşi Hayrunnisa Gül yeni partinin kurucular listesine yer alacağı edinilen bilgiler arasında .

ABDULLAH GÜL İSE PERDE ARKASINDAN YÖNETECEK

Hayrunnisa hanım'ın eşi Gül ise yeni parti ile resmi bir ilişki durumuna girmeyecek . Gül'ün yeni partinin kuruluş toplantısı içerisinde kesinlikle olmayacağı yalnızca perde arkasından gereken desteği vereceği anlaşıdı .

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