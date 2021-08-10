Fatih Portakal'dan erken seçim çıkışı: Analize gerek yok, canı sıkırlırsa...

Fatih Portakal'dan olay erken seçim çıkışı: Canı sıkılırsa...

Gazeteci Fatih Portakal, Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi’nin erken seçim yazısına sosyal medya hesabından flaş bir yorumda bulundu. Portakal, "Fal açmaya, analizler yapmaya gerek yok." dedi.

Gazeteci Fatih Portakal, Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi’nin “Bu ülkede erken seçime gidilecekse ancak Bahçeli götürür.” sözlerine çok konuşulacak bir cevap verdi.

Abdulkadir Selvi’nin yazısını yorumlayan Fatih Portakal, sosyal medya platformu Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin birbirinin “Britüsü” olduğunu yazdı.

PORTAKAL'DAN ERKEN SEÇİM ÇIKIŞI

Selvi’nin yazısını Twitter hesabından alıntılayan Portakal, “Ha şunu bileydin! Fal açmaya, analizler yapmaya gerek yok. Seçime götürecek 2 isim var: AKP’den canı sıkılırsa Bahçeli, MHP’nin yerine yedek bulacak olursa Erdoğan. İkisi aslında birbirinin #Brütüs’ü…” ifadelerini kullandı.

ERKEN SEÇİME BAHÇELİ GÖTÜRÜR

Abdulkadir Selvi, dün kaleme aldığı yazısında, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli ise seçimlerin 2023 yılında yapılacağı konusunda ısrarlılar. Bu ülkede erken seçime gidilecekse ancak Bahçeli götürür. 3 Kasım 2002 ve 24 Haziran 2018 seçimlerine Bahçeli istediği için gidilmedi mi? Bahçeli, 2023 dediğine göre erken seçim konusunda dikkatli konuşmakta yarar var.” ifadelerini kullanmıştı.