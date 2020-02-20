Erdoğan Kılıçdaroğlu'na Açmış Olduğu Tazminat Davasını Kazandı

Erdoğan Kılıçdaroğlu'na Açmış Olduğu Tazminat Davasını Kazandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu ndan 15 bin lira manevi tazminat davasını kazandı Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 Aralık 2018'deki Türkiye Büyük Millet Meclisi grubunda yaptığı konuşmada kişilik haklarına saldırıda bulunduğu sebebiyle dava açtı Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 15 bin lira manevi tazminat ta hak kazanan Ankara 28. Asliye Hukuk mahkemesindeki duruşmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Tuğba Sağlam Eker ile Kılıçdaroğlu'nun Avukatı Celal Çelik dahil oldu. Avukat Çelik Kılıçdaroğlu'nun konuşulan sayıştırılan tüm sözlerin ifade özgürlüğünü kapsamı içinde olduğunu beyan etti vebu kapsamda bir değerlendirme olması gerektiğine dikkat çekti. Davalı Ana muhalefet partisi genel başkanıdır ve iktidara taliptir Dolayısıyla sert eleştirilerde bulunmaktadır haklı olarak davaya konu olan sözlerdeki ifadeler eleştiri kapsamında söylenmiş ifadelerdir müvekkilim hakkında bu davaların algı oluşturmak adına açıldığını kanaatindeyiz diyerek sözlerini bitirdi . Cumhurbaşkanımızın avukatı Tuğba Sağlam Eker ise 5 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından terör kapsamındaki birkaç istisna durum dışında davalardan feragat ettiğini hatırlatarak davalının konuşmalardaki ifadeler eleştiri sınırları içinde kabul edilemezve kendini aşan hallerdir Kılıçdaroğlunun kullandığı her ifadenin hakaret sayıldığı yeni bir Yargıtay kararında da açıkça belirtilmiştir ifadelerin bir kısmı da suç İsnat etmektedir mahkemeden adil bir karar vermesini bekliyoruz diyerek aktardı karar açıklanmış olduğu sırada da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 15 bin lira manevi tazminat ödemekle yükümlü olduğu belirtildi Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğu kaydedilerek 250 bin lira manevi tazminat talebi de yer almaktadır

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ" BAHANESİNE SIĞINDI

Avukat Çelik, Kılıçdaroğlu'nun tüm sözlerinin söz özgürlüğü kapsamı dahilinde olduğu ve bu baz alınarak inceleme olması gerektiğine defalarca değindi , "Davalı ana muhalefet partisi genel başkanıdır ve iktidara taliptir. Dolayısıyla sert eleştirilerde bulunmaktadır. Davaya konu konuşmadaki ifadeler, eleştiri kapsamında söylenmiş ifadelerdir. Müvekkilim için oluşan tüm davalar tek bir amaca aittir oda algı oluşturmak." dedi.

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