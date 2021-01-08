Erdoğan'dan özel kaleme O isim için çok özel talimat! Erdoğan'dan özel kalemine çok özel talimat. Erdoğan'ın SP'li Asiltürk'e ziyareti sonrası AK Parti'de herkes bunu konuşuyor. Erdoğan'dan özel kalemine çok özel talimat

Erdoğan'dan özel kaleme O isim için çok özel talimat!

Erdoğan'dan özel kaleme O isim için çok özel talimat! Erdoğan'dan özel kalemine çok özel talimat. Erdoğan'ın SP'li Asiltürk'e ziyareti sonrası AK Parti'de herkes bunu konuşuyor. Erdoğan'dan özel kalemine çok özel talimat

Erdoğan'ın SP'li Asiltürk'e ziyareti sonrası AK Parti'de herkes bunu konuşuyor. Erdoğan'dan özel kalemine çok özel talimat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Oğuzhan Asiltürk’e yaptığı ziyaretin perde arkası ortaya çıktı. Erdoğan’ın, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi ile bir ittifak kurmasını istemediği SP’nin Cumhur İttifakı’na dâhil olması için Asiltürk’ten destek istediği öğrenildi. Asiltürk’ün de Cumhur İttifakı’na sıcak baktığı ifade edildi.

Yeniçağ'dan Fatih Ergin'in haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Milli Görüş’ün sembol isimlerinden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Oğuzhan Asiltürk’e dikkat çeken bir ziyaret gerçekleştirdi.AKP çevreleri, Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi evinde ziyaret etmesini reform süreci öncesi Cumhur İttifakı’na ‘balans ayarı’ olarak yorumlarken, SP’li Asiltürk’e yapılan ziyaretin ise ittifakı genişletmek amacı taşıdığını ifade etti.

Saadet Partisi’nin gelecek seçimlerde Millet İttifakı’nda ya da Gelecek Partisi ve DEVA Partisi ile kurulacak bir ittifakta yer almamasını isteyen Erdoğan’ın Temel Karamollaoğlu ile anlaşmazlık yaşadığı belirtilen Asiltürk’ten destek istediği öğrenildi.Görüşmede Erdoğan’ın Asiltürk’e SP’nin yerinin Cumhur İttifakı olması gerektiğini vurguladığı aktarıldı.

ERDOĞAN’DAN ÖZEL KALEME ASİLTÜRK TALİMATI

Diğer yandan Saadet Partili kaynaklar ise, Asiltürk’ün de Cumhur İttifakı’ndan yana bir eğilimi olduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’a "Oğuzhan bey ararsa ben aramışım gibi özel davranacaksın" dediğini öne sürdü.