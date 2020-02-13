Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Şok tazminat davası!!!

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Şok tazminat davası!!!

Hakkında konuşulan o davaya istinaden iftiraya maruz kaldığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan davacı oldu. Konusu ise Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki konuşmaları..

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün siyasi ayağını açıklayacağını söylediği salı Tarihli grup toplantısında, "Devleti FETÖ'ye teslim eden şahsın adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Herkes böyle bilmeli ." iddialarında bulundu.

500 BİN LİRA MANEVİ TAZMİNAT

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri gerçek dışı beyanları ve attığı iftiralar dolayısı ile yasal hakkı nı kullanarak 500 bin liralık manevi tazminat davasında bulundu.

TAZMİNAT TUTARLARI CHP'Lİ VEKİLLERİN CEBİNDEN ÇIKIYOr

Kılıçdaroğlu hakkında açılan tazminat davalarında CHP Grubu'nda, Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği tazminatları ödemek üzere bir fon a sahip olmaları öngörülmüş kararlaştırılmıştı.

Milletvekillerinin üç ayda bir aldığı aylık miktarlar üzerinden 5'er bin lira, bu fona aktarılacak.Dolayısı ile Chp vekilleri bu zararı karşılamış olacaktır