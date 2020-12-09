Davutoğlu’ndan ‘Saldırı’ ya Tepisi Büyük Oldu : Korkmuyoruz!Davutoğlu’ndan ‘saldırı’ tepkisi: Korkmuyoruz! Davutoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün'ün evine düzenlenen saldırıya sert bir dille tepki gösterdi: Hukuk reformu diyenler önce çetelere karşı kamu düzenini korumalılar! Bu hain saldırının takipçisiyiz!

Davutoğlu’ndan ‘Saldırı’ ya Tepisi Büyük Oldu Korkmuyoruz!

Davutoğlu’ndan ‘saldırı’ tepkisi: Korkmuyoruz!

Davutoğlu’ndan ‘saldırı’ tepkisi: Korkmuyoruz! Davutoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün'ün evine düzenlenen saldırıya sert bir dille tepki gösterdi: Hukuk reformu diyenler önce çetelere karşı kamu düzenini korumalılar! Bu hain saldırının takipçisiyiz!

elecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün'ün, Sakarya'daki evine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabı üzerinden “Korkmuyoruz!” başlıklı bir mesaj paylaşan Davutoğlu, “Genel Başkan Yardımcımız sayın Ayhan Sefer Üstün'ün evine kurşun sıkanlar ve sıktıranlar bilsinler ki, bizi yolumuzdan döndüremezler” ifadelerini kullandı.

Davutoğlu açıklamasının devamında, hukuk reformu diyenlerin önce çetelere karşı kamu düzenini koruması gerektiğini söyleyerek “Bu hain saldırının takipçisiyiz!” dedi.

NE YAŞANDI?

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün'ün Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki evine tüfekle ateş açıldı. Saldırı esnasında Üstün ve ailesinin evde olmaması sebebiyle herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

KENDİSİNİ İHBAR ETTİ

Şüpheli S.A, saldırı sonrası polisi arayarak kendisini ihbar etti. Ekiplerce gözaltına alınan S.A'nın başka suçlardan da kaydı olduğu ortaya çıktı. Açılan ateş sonucu evin giriş katındaki verandanın camlarının kırıldığı görüldü.