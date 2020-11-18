Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda yaptığı açıklamada yüksek faizle üretim yapmanın ve istihdam sağlamanın mümkün olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda yaptığı açıklamada yüksek faizle üretim yapmanın ve istihdam sağlamanın mümkün olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda açıklamalarda bulundu.

Açıklamalarına Kapalı Maraş ziyareti sonrasında muhalefetin eleştirilerine cevap vererek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sert ifadeler kullandı.

Ömür boyu devletten maaş almak dışında bir tecrübesi olmayan siyasetçilerin kürsülerden esip gürlemesini teneke tıngırtısına benzeten Erdoğan, buralara gelmenin kolay olmadığını ifade etti.

"YÜKSEK FAİZE YATIRIMCILARIMIZI EZDİRMEMEMİZ GEREKİYOR"

Erdoğan, ekonomide yeni döneme geçildiğini işaret ederek, yüksek faizin zararlarını iş insanlarıyla paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında, "Yüksek faizin nelere mal olduğu ortada. Yüksek faizle bizler gerçek anlamda yatırım yapabilir miyiz? İstihdam üretebilir miyiz? Mümkün değil. Üretim, ihracata yönelik adımlar atabilir miyiz? O da mümkün değil. Bizim bu noktada yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor." dedi.

"YÜKSEK FAİZLE, YATIRIM VE İSTİHDAM ÜRETMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamalarının tamamı şu şekilde:

"Bu arada özellikle yüksek faiz sebebiyle üretimin, ticaretin temsilcileri olan sizler, sahada yaşananların tercümanı olarak karar vericilere yol gösteriyorsunuz. Yüksek faizin nelere mal olduğu ortada. Yüksek faizle bizler gerçek anlamda yatırım yapabilir miyiz? İstihdam üretebilir miyiz? Mümkün değil. Üretim, ihracata yönelik adımlar atabilir miyiz? O da mümkün değil. Bizim bu noktada yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor. Aldığımız tüm kararlarda, attığımız tüm adımlarda ortak akıldan faydalanıyoruz. Yüksek faizden arındırılmış, istihdamdan finansmana, nakit akışından teşviklere kadar çok sayıda destek paketini hayata geçirdik."