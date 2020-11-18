0
0
0
0
0
13
0
0

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemiz şahlanış dönemine giriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemiz şahlanış dönemine giriyor Erdoğan, Türkiye'nin hazırlık devrini geride bırakıp şahlanış dönemine gireceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemiz şahlanış dönemine giriyor
18 Kasım 2020 Çarşamba 17:23

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemiz şahlanış dönemine giriyor

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemiz şahlanış dönemine giriyor
Erdoğan, Türkiye'nin hazırlık devrini geride bırakıp şahlanış dönemine gireceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'na katıldı.

Burada bir konuşma yapan Erdoğan, ekonomide ve hukukta reform söylemini yineledi.

"ŞAHLANIŞ DÖNEMİNE GİRİYORUZ"

Artık vites yükseltmenin bile yeterli olmadığı, araç değiştirmenin gerektiği bir döneme girildiğini söyleyen Erdoğan,  "Önümüzdeki dönemde ihtiyaç duyulan değişimleri hayata geçirmek de elbette bizim görevimiz. Hazırlık dönemini geride bırakıp şahlanış dönemine giriyoruz. Üretim, istihdam, ihracat ve büyümede ülkemizin olumlu yönde ayrıştığını göreceğiz. Üçüncü çeyreği güçlü bir büyüme ile kapatacağımız artık kesinleşmiş oldu." ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 10 Mayıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber