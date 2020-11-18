Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemiz şahlanış dönemine giriyor Erdoğan, Türkiye'nin hazırlık devrini geride bırakıp şahlanış dönemine gireceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemiz şahlanış dönemine giriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemiz şahlanış dönemine giriyor

Erdoğan, Türkiye'nin hazırlık devrini geride bırakıp şahlanış dönemine gireceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'na katıldı.

Burada bir konuşma yapan Erdoğan, ekonomide ve hukukta reform söylemini yineledi.

"ŞAHLANIŞ DÖNEMİNE GİRİYORUZ"

Artık vites yükseltmenin bile yeterli olmadığı, araç değiştirmenin gerektiği bir döneme girildiğini söyleyen Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde ihtiyaç duyulan değişimleri hayata geçirmek de elbette bizim görevimiz. Hazırlık dönemini geride bırakıp şahlanış dönemine giriyoruz. Üretim, istihdam, ihracat ve büyümede ülkemizin olumlu yönde ayrıştığını göreceğiz. Üçüncü çeyreği güçlü bir büyüme ile kapatacağımız artık kesinleşmiş oldu." ifadelerini kullandı.