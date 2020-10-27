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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kahraman güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kahraman güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kahraman güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum
27 Ekim 2020 Salı 11:05

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kahraman güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İskenderun'da meydana gelen terör eylemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen PKK'lı teröristlerin düzenlediği patlama ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Hatay’da gerçekleştirdikleri başarılı terörle mücadele operasyonu nedeniyle kahraman güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. Tüm Hataylı kardeşlerime geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi her türlü saldırıdan, felaketten, hain emellerden korusun.

"TÜRKİYE ARTIK BU TÜR SALDIRILARLA DİZAYN EDİLEBİLEN BİR ÜLKE DEĞİLDİR"

Türkiye artık bu tür saldırılarla dizayn edilebilen, yönlendirilen, meşgul edilen bir ülke değildir. Allah’ın izni, güvenlik güçlerimizin gayretiyle hem sınırlarımız içerisinde hem de sınırlarımızın ötesinde terörle ve destekçileriyle mücadelemizi sürdüreceğiz." açıklamalarında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kahraman güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum #1

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kahraman güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum #2

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