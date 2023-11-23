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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "İBB adayı kim olacak?" sorusuna yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "İBB adayı kim olacak?" sorusuna yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "İBB adayı kim olacak?" sorusuna yanıt
Admin
Admin
23 Kasım 2023 Perşembe 10:16

Yaklaşan yerel seçimler öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illerin adaylarını yakında duyar mıyız?" diye soruldu. Erdoğan, "Telaşlanmayın vakti saati gelince duyarsınız" dedi. "İstanbul'da eski bir bakan mı göreceğiz acaba?" sorusuna ise Erdoğan, "En uygun olanı göreceksiniz" şeklinde cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nin yanındaki, inşaatı devam eden ek binada incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından partinin ana binasına yürüyerek gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"VAKTİ SAATİ GELİNCE DUYARSINIZ"

Erdoğan, "İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illerin adaylarını yakında duyar mıyız?" sorusuna "Telaşlanmayın vakti saati gelince duyarsınız" diyerek yanıt verdi.

İBB SORUSU

"İstanbul'da eski bir bakan mı göreceğiz acaba?" sorusuna ise Erdoğan, "En uygun olanı göreceksiniz" diye şeklinde cevap verdi.

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?

Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu kararına göre mahalli idareler seçimi, 2024 yılı Mart ayının son pazar günü olan 31 Mart'ta yapılacak.

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