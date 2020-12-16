Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Amerika'ya: Bu nasıl müttefikliktir Türkiye'ye yaptırım uygulama kararı alan Amerika'ya sert sözlerle cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CAATSA ilk defa bir NATO üyesi olarak ülkemize uygulanmakta." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Amerika'ya: Bu nasıl müttefikliktir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Amerika'ya: Bu nasıl müttefikliktirTürkiye'ye yaptırım uygulama kararı alan Amerika'ya sert sözlerle cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CAATSA ilk defa bir NATO üyesi olarak ülkemize uygulanmakta." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu 2. Kesim Açılış Töreni'ne video konferansla bağlandı.

Canlı bağlantıyla katıldığı otoyol açılışında önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Türkiye'ye uygulama kararı aldığı CAATSA yaptırımlarına da değindi.

Asıl amacın Türkiye'nin savunma sanayisinde başlattığı adımların önünün kesilmesi ve bağımlı hale getirilmesi olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, CAATSA konusunda Türkiye dışında hiçbir ülkeye yaptırım uygulanmadığına dikkat çekti.

"İLK DEFA NATO ÜYESİ OLARAK ÜLKEMİZE UYGULANDI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili şunları söyledi;

"ABD yaptırımları açıklandı. Çok net ifade ediyorum. 2017'den bu yana CAATSA konusunda Türkiye'den başka hiçbir ülkeye uygulandı. İlk defa NATO üyesi olarak ülkemize uygulanmıştır.

"BU NASIL İTTİFAKTIR, BU NASIL BİR MÜTTEFİKLİKTİR"

Bu nasıl bir ittifaktır, bu nasıl bir müttefikliktir. Bu karar ülkemize aleni bir saldırıdır.

"YAPTIRIM SİLAHI ÇEKTİLER"

Bu sistemleri almak için şartlarımızın hiçbirini karşılamayan ABD ihtiyacımızı başka bir yerden karşıladık diye yaptırım silahını çekmiştir. Bu karar, ülkemizin egemenlik haklarına yönelik aleni bir saldırıdır.

Savunma Sanayi Başkanımız İsmail Demir'e ve ekibine daha çok sahip çıkacağız. Bu yaptırım kararıyla her alanda küresel liderlik seviyesine çıkacak savunma sanayisi inşa etme yolunda adımlarımızı hızlandıracağız.

"DÜNKÜNÜN İKİ KATI FAZLASIYLA ÇALIŞACAĞIZ"

Savunma sanayimizi her bakımdan bağımsız hale getirmek için dünkünün iki kat fazlasıyla çalışacağız. Projeleri hızlandırıp destekleri artıracağız.

"BU İLK DEĞİL"

Ülke olarak böyle bir durumla ilk defa karşılaşmıyoruz. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra da yaptırıma tabi tutulmuş, bugünkü savunma sanayinin temelleri atılmıştı."