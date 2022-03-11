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Çiller'den 3 partiye 'Size genel başkan olayım' teklifi

Çiller'den 3 partiye 'Size genel başkan olayım' teklifi Çiller'den 3 partiye 'Size genel başkan olayım' teklifi Eski Başbakan Tansu Çiller, DP, AP ve DYP'ye "Size genel başkan olayım" teklifi götürdü. AP lideri Vecdet Öz, Çiller'le yaptığı görüşmeyi anlattı.

Çiller'den 3 partiye 'Size genel başkan olayım' teklifi
Admin
Admin
11 Mart 2022 Cuma 12:48

1993-2002 arasında DYP Genel Başkanlığı yapan ve 3 Kasım 2002 seçimlerinde partisi yüzde 10 barajının altında kalınca siyasete veda eden eski Başbakan Tansu Çiller, geri dönmek için fırsat kolluyor.

Çiller'in 20 yıl sonra siyasete dönebilmek için Demokrat Parti, Adalet Partisi ve Doğru Yol Partisi'ne "Ben genel başkan olayım" teklifi götürdüğü ortaya çıktı. Önce Demokrat Parti'nin kapısını çalan Çiller'e, "Burası alınacak satılacak yer değil. Kongremiz var, kendinize güveniyorsanız gelip aday olun" cevabı verildi.

Çiller daha sonra AP Genel Başkanı Vecdet Öz'ü Yeniköy'deki yalısına davet etti. SÖZCÜ'ye konuşan Vecdet Öz, Çiller'le görüşmesinin detaylarını şöyle anlattı:

ÇOK TUHAFIMA GİTTİ

"Tansu hanım bana kahve daveti yaptı. Siyasi çizgimiz aynı olduğu için gittim. Niyetini bilmiyordum. Uzunca bir ekonomi konuştuk ve AKP politikalarını da eleştirdi. 'Birlikte siyaset yapabilir miyiz' deyince her halde partiye katılacak diye düşündüm. 'Partiyi bize teslim eder misiniz?' diye sordu. Tuhafıma gitti, 'Bunu ben de parti yönetimi de kabul etmez' dedim. Tarlada emeği olmayanın ambarda hakkı olmaz."

Çiller aynı teklifi DYP'ye de iletti. Ancak Genel Başkan Çetin Özaçıkgöz'den de olumsuz yanıt aldı. Çiller, geçtiğimiz günlerde kamuoyuna açık mesajlar vererek "Siyasete dönmek istediğini" söylemişti. Çiller, "Dünyanın o kadar çok farklılaştığını, nelere meyillendiğini gördükçe, ben artık milletime bir şeyler vermek istiyorum" ifadesini kullanmıştı.

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